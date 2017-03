Gefährlicher Schulweg Eine Bautzener Stadträtin startet eine Umfrage für mehr Sicherheit. Vor allem eine Sache vermisst sie.

An der Flinzstraße vor dem Sorbischen Schulzentrum geht es kurz vor Unterrichtsbeginn hektisch zu. Zwischen den vielen haltenden und fahrenden Autos müssen die Schulkinder die Straße queren. © privat

Viertel nach sieben vor dem Sorbischen Schulzentrum: AAutos stoppen, Kinder steigen aus, es wird rangiert, gewendet, Parklücken werden sofort wieder von den nächsten Wagen in Beschlag genommen. Zwischen dem Blechchaos mogeln sich die Schüler über die Flinzstraße zum Sorbischen Schulzentrum. CDU-Stadträtin Elisabeth Hauswald findet die Situation äußerst riskant. „An der Schule muss unbedingt ein Zebrastreifen hin“, fordert sie.

Ihre Anfrage bei der Stadtverwaltung war ernüchternd: Weil die Flinzstraße eine 30er-Zone ist, brauche man keinen Zebrastreifen. Auch wurde erklärt, dass das Problem an der sorbischen Schule hausgemacht sei. Die Eltern wären am Verkehrschaos schuld, weil sie ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren und sie die Kinder nicht allein den Weg zurücklegen lassen. Doch Elisabeth Hauswald gibt sich damit nicht zufrieden. Schließlich fahren viele Eltern ihre Schützlinge zur Schule, weil sie den Schulweg einfach zu gefährlich finden.

Mädchen von Auto angefahren

„Die Kinder sind überfordert, über die Kreuzung Schäfferstraße/Flinzstraße zu kommen“, nennt Elisabeth Hauswald ein Beispiel. Ähnlich sei es mit der Kreuzung Flinzstraße/Am Stadtwall. „Es ist unmöglich, dass es dort keinen Fußgängerübergang gibt“, sagt Elisabeth Hauswald. Der würde schließlich nicht nur den Kindern zugutekommen, sondern auch denen, die zum Krankenhaus müssen. Erst vergangenen Sonntag war ein 13-jähriges Mädchen an der Kreuzung Am Stadtwall/Flinzstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. „Auch wenn es nicht während eines Schultages passiert ist, dennoch ist diese Strecke ein Schulweg für die Schüler der Lernförderschule am Schützenplatz und auch für die Schüler des Sorbischen Schulzentrums“, betont die Stadträtin.

Elisabeth Hauswald kritisiert, dass man für die Verkehrssicherheit der Fußgänger in Bautzen sehr zurückhaltend agiert. Die Stadt brauche mehr Zebrastreifen, ähnlich wie an den Schilleranlagen. So könnte auch die Steinstraße eine Querung vertragen. Die Bautzenerin glaubt nicht, dass solche Überwege zulasten eines funktionierenden Innenstadtverkehrs gehen. Zebrastreifen würden vielmehr auch dem Autofahrer die Orientierung erleichtern und signalisieren, dass man hier mit Fußgängern zu rechnen hat. „Man fährt an der Stelle automatisch vorsichtiger“, findet sie.

Die Stadträtin ist davon überzeugt, dass es auch auf vielen anderen Schulwegen riskante Stellen gibt. Deshalb hat sie eine Umfrage zur Schulwegsicherheit auf ihrer Facebookseite gestartet. Die Ergebnisse sollen der Verwaltung vorgestellt werden. „Vielleicht ergeben sich ja Lösungen, die gar nicht so aufwendig sind“, hofft sie.

Haben auch Sie Hinweise zu gefährlichen Stellen auf Bautzens Schulwegen, dann melden Sie sich unter Telefon: 03591 49505015 oder schreiben Sie eine Mail an arndt.madeleine@ddv-mediengruppe.de.

