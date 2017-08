Gefährlicher Häftling weiter auf der Flucht Der bewaffnete Mike Welzel wird immer noch gesucht. Jetzt fahndete die Polizei in Taucha bei Leipzig nach dem Radebeuler.

Am späten Nachmittag sperrte die Polizei die Straße von Taucha nach Merkwitz. © Sven Heitkamp Am späten Nachmittag sperrte die Polizei die Straße von Taucha nach Merkwitz.

Das SEK durchsuchte am Montag einen Hof in Steinigtwolmsdorf. Erfolglos. Jetzt sucht die Polizei in Tauch bei Leipzig mit einem Hubschrauber und einem Spezialeinsatzkommando nach dem straffälligen Mike Welzel aus Radebeul.

Der gesuchte Crystalabhängige Straffällige Mike Welzel (43) aus Radebeul ist immer noch nicht gefasst. Bis zum Dienstagabend waren Leipziger Polizisten in Taucha mit einem Spezialeinsatzkommando im Einsatz. Er soll dort in einem Park gesehen worden sein. Die Leipziger Polizei ist deshalb auch mit einem Hubschrauber vor Ort. Leipzigs Polizeisprecher Alexander Bertram wollte zwar keine Einzelheiten nennen, bestätigte jedoch den Einsatz in der Kleinstadt. Nach Informationen von Tag24 hat eine Frau, die Maskenbildnerin ist und sich Gesichter gut merken könne, möglicherweise den Gesuchten entdeckt und die Polizei verständigt.

Am frühen Nachmittag gab es dann einen weiteren Hinweis, dass sich der Gesuchte im Ortsteil Merkwitz aufhalten könnte. Aus diesem Grund sperrte die Polizei die Straße von Taucha nach Merkwitz. Spezialkräfte durchkämmten angrenzende Felder und Brachen, berichtete das Boulevardblatt. Über mehrere Stunden war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Am Abend wurde die Suche dann abgebrochen. „Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der Gesuchte dort oder in der Nähe aufgehalten hat“, heißt es in einer Mitteilung von der Polizei. Die hatte sich im Verlauf des Tages mit Informationen zu der Suche bedeckt gehalten. Aus einfachem Grund: „Insbesondere der Gesuchte selbst sollte keine Informationen erhalten, die ihm ein Entkommen ermöglichen könnten“, erklären die Beamten.

Der 43-jährige Radebeuler wird per Haftbefehl gesucht. Er hat eine insgesamt dreijährige Haftstraße abzusitzen. Bisher hat er davon aber nur rund ein Jahr verbüßt. Für eine mögliche Therapie war der schwer drogenabhängige Mann aus der Haft entlassen worden. Offenbar ist die Entziehungskur aber gescheitert. Der Aufforderung, sich wieder zur Haft zu melden, ist Mike Welzel nicht nachgekommen, sondern untergetaucht.

Wie Welzel sich derzeit fortbewege, wisse die Polizei nicht. Beim Einsatz in Taubenheim bei Meißen rammte der Flüchtige mit einem BMW ein Polizeiauto und schoss auf Beamte. Deshalb wird nun wegen versuchten Totschlags gegen ihn ermittelt. Auch in Radebeul hatte es einen Großeinsatz gegeben, ohne Erfolg. (SZ)

