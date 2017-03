Gefährlicher Gartenmüll im Wald Unvernünftige entsorgen seit Jahren Pflanzabfälle in der Heide. Ullersdorfs Revierförsterin ärgert das. Denn das ist gefährlich.

Schon im vergangenen Jahr ärgerte sich Uta Krause über diesen riesigen Gartenabfall-Berg. © Thorsten Eckert

Wäre sie Fan von Roland Kaiser, würde sie wohl dieser Tage wieder anstimmen: „Ich glaub’, es geht schon wieder los …“ Denn Ullersdorfs Revierförsterin Uta Krause muss sich alljährlich im Frühjahr; und eigentlich nicht nur im Frühjahr, mit dem Thema illegal entsorgter Gartenabfälle in der Heide befassen. Und sie könnte hier sprichwörtlich wohl tatsächlich ein Lied davon singen. „Kaum ist der Schnee weg, da liegen schon wieder die ersten neuen Gartenabfälle im Wald“, ärgert sie sich.

Seit Jahren rollen Anwohner mit prall gefüllten Schubkarren über die Ullersdorfer Hauptstraße in die dahinterliegende Heide und kippen dort ihren Grünschnitt aus dem Garten ab. An der Tanzzipfelwiese ist schon ein regelrechter grüner Berg gewachsen. „Ich verstehe das irgendwie gar nicht, es gibt ja nun wirklich ausreichend Möglichkeiten, Grünabfälle relativ preiswert in entsprechenden Annahmestellen zu entsorgen“, schüttelt die Försterin den Kopf. Und wer einen Garten hat, „der hat doch auch einen Komposthaufen“.

Ein Kavaliersdelikt ist das Ganze jedenfalls nicht. Denn mit den Gartenabfällen kommen Pflanzenarten in den Wald, die dort nicht hingehören. „Die verdrängen einheimische Arten und sind zudem auch richtig gefährlich“, macht Uta Krause klar. Ein solches Problem ist dabei zum Beispiel der Riesenbärenklau. Eine Pflanze, die nicht nur etliche Meter hoch wird, sondern die auch noch schlimme Verbrennungen auf der Haut verursacht. „Diese Pflanzen sind eben zum Beispiel durch die Entsorgung von Gartenabfällen eingeschleppt worden“, ist die Ullersdorfer Revierförsterin hörbar sauer.

zur Startseite