Gefährlicher Fund in Röderau Die Polizei wird wegen spielender Kinder zum Waldschlößchen gerufen – und findet Relikte aus DDR-Zeiten.

Der einst legendäre Rockschuppen in Röderau ist vielen Anwohnern mittlerweile ein Dorn im Auge. Das Dach des Waldschlößchens ist bereits eingestürzt, einen Teil des Gebäudes hat der bayerische Eigentümer selbst abreißen lassen. Irgendwann soll das Haus dem Erdboden gleich gemacht werden, hat er angekündigt. Indes nutzen Kinder das Areal als Abenteuerspielplatz, beschweren sich die Anwohner. © Sebastian Schultz

Röderau. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Röderau am Sonntag gerufen: Die Polizei hatte im Eingangsbereich vom Waldschlößchen sieben alte Fahrzeugbatterien gefunden und stufte sie als gefährlich ein. Die Kameraden rückten deshalb mit Atemschutz an, um die jeweils 40 Kilogramm schweren Batterien sicherzustellen. Ob die kürzlich dort abgelegt worden sind oder schon länger in dem ehemaligen Rockschuppen liegen, ist allerdings nicht bekannt.

Entdeckt wurden die Batterien, die laut Etikett 1984 im VEB Grubenlampenwerk Zwickau hergestellt worden sind, lediglich durch Zufall. Anwohner hatten am Sonntag wiederholt spielende Kinder in dem Objekt beobachtet und die Bereitschaftspolizei informiert. Bei der Überprüfung vor Ort fanden die Beamten dann die Batterien. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

