Gefährliche Ware aus Fernost Die Polizei warnt vor illegalen Knallern. Die meisten davon kommen aus China. Häufig werden sie zweckentfremdet.

Axel Brehm zeigt einen Cobra-Böller mit gefälschter Prüfnummer. Explodiert der Knaller in der Hand, dann ist die Hand ab, sagt der Hauptkommissar. © Rene Meinig

Sie heißen Polenböller oder Tschechenknaller, kommen aber oft aus China. Hauptkommissar Axel Brehm zeigt einen Tisch, auf dem jede Menge Feuerwerkskörper liegen. Ein grünes Schild kennzeichnet die legalen, ein rotes illegale Pyrotechnik. 80 Prozent aller verbotenen Feuerwerkskörper, die die Polizei sicherstellt, wurden in China produziert, sagt Brehm, der im Landeskriminalamt (LKA) Dresden Spezialist für „Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen“ ist.

Recht unkonventionell ging auch ein junger Mann aus Roßwein mit Pyrotechnik um. Bei einer Hausdurchsuchung fanden LKA-Beamte bei ihm vor vier Wochen mehrere Hundert Stück Pyrotechnik. Es handelte sich um professionelle Feuerwerkskörper mit zehn Kilogramm Nettoexplosivmasse. Die nahm der Jugendliche auseinander, um eigene Raketen und Böller daraus zu bauen. Wie LKA-Sprecherin Kathlen Zink am Donnerstag auf DA-Nachfrage gesagt hat, habe der 22-Jährige im Internet zertifiziertes Profi-Feuerwerk der Kategorie 3 und 4 gekauft. „Die Böller und Raketen an sich sind nicht illegal gewesen. Um sie zu besitzen und abzufeuern, benötigt man allerdings einen Erlaubnisschein. Den hatte er nicht“, sagte sie.

Polen oder Tschechien führen die Böller nur im Namen, weil sie in den Nachbarländern gekauft wurden. „Wir sprengen das“, sagt Hauptkommissar Axel und deutet bei einer Pressekonferenz in Dresden auf die verbotene Pyrotechnik.

Jahr für Jahr registriere die Polizei Sachbeschädigungen und Körperverletzungen mit diesen Knallern. 479 Sachbeschädigungen waren es sachsenweit im Dezember 2015 und im Januar 2016, dazu kamen 32 Körperverletzungen.

Axel Brehm stellt eine dicke kniehohe Papiertüte auf und zeigt einen mächtigen zylinderförmigen Knaller mit der Aufschrift „Cobra 11“. Sogar eine sogenannte BAM-Nummer ist aufgedruckt. Diese Kennzeichnung vergibt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Hat ein Feuerwerksartikel diesen Aufdruck, ist er legal. Anders ist das bei dem Cobra-Böller, den Brehm zeigt. Die Nummer ist gefälscht, es handelt sich um einen verbotenen Feuerwerkskörper mit 100 Gramm Satzmasse. So heißt die Substanz, die letztlich explodiert. „Wenn Sie den in einem Auto zünden, haben Sie danach ein Cabrio“, beschreibt der Polizeispezialist die Wirkung. Brehm steckt ihn in die Tüte, die mit Sägespänen gefüllt ist. Dann zündet er den Feuerwerkskörper, läuft weg und hält sich dabei die Ohren zu. Drei Sekunden brennt die Zündschnur, dann explodiert der Cobra-Böller mit einem gewaltigen Knall. Die Tüte wird zerfetzt, die Späne fliegen in alle Richtungen. Brehm rät: „Wer Feuerwerkskörper in Deutschland kauft, ist auf der sicheren Seite.“ Wer im Ausland kauft oder im Internet bestellt, sollte unbedingt auf die BAM-Nummer oder das CE-Kennzeichen für geprüfte und legale Ware achten. Kugel- oder Zylinderbomben sind gänzlich tabu.

Dass es scheinbar ganz leicht ist, Profi-Pyrotechnik im Internet zu bestellen, verdeutlicht auch der Fall in Roßwein. Der 22-Jährige wurde kurz nach dem Auffinden seines illegalen Sprengstofflagers verhört und wieder freigelassen, muss aber mit einer Gefängnisstrafe rechnen. „Der Beschuldigte ist nach wie vor nicht in Haft“, sagte die Chemnitzer Staatsanwältin Dagmar Riedel am Donnerstag dem DA. Das Verfahren werde gegenwärtig nur gegen eine Person geführt. „Sollten sich im Laufe der Ermittlungen Hinweise auf Mittäter ergeben, wird auch gegen diese ein Verfahren eingeleitet werden“, erklärte sie. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. „Wann mit einem Verfahrensabschluss zu rechnen ist, kann daher nicht eingeschätzt werden“, so Riedel.

Wie gefährlich der Umgang mit illegaler Pyrotechnik ist, belegt das Unglück am Neujahrstag 2015 in Mobendorf. Der damals 19-jährige Felix L. starb bei der Explosion eines Tschechenböllers. Er und sein Kumpel hatten eine Kugelbombe der Gefahrenkategorie 4 im Internet gekauft, Felix L. hatte sie gezündet.

