Gefährliche Ware aus Fernost Die Polizei warnt vor illegalen Knallern. Die meisten davon kommen aus China.

Noch ganz unscheinbar steht links der illegale Kobra-Böller, bevor er explodiert. Gleich daneben fackelt andere Pyrotechnik ab. Das Landeskriminalamt demonstriert, wie gefährlich das Feuerwerk sein kann. © Rene Meinig

Sie heißen Polenböller oder Tschechenknaller, kommen aber oft aus China. Hauptkommissar Axel Brehm zeigt einen Tisch, auf dem jede Menge Feuerwerkskörper liegen. Ein grünes Schild kennzeichnet die legalen, ein rotes illegale Pyrotechnik. 80 Prozent aller verbotenen Feuerwerkskörper, die die Polizei sicherstellt, wurden in China produziert, sagt Brehm, der im Landeskriminalamt (LKA) am Wilden Mann Spezialist für „Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen“ ist. Polen oder Tschechien führen sie nur im Namen, weil sie in den Nachbarländern gekauft wurden. „Wir sprengen das“, deutet Brehm auf die verbotene Pyrotechnik.

Bevor die illegalen Feuerwerkskörper abtransportiert werden, will der 43-Jährige zeigen, wie gefährlich sie sind. Denn Jahr für Jahr registriert die Polizei Sachbeschädigungen und Körperverletzungen mit solchen Knallern. 479 Sachbeschädigungen waren es im Dezember 2015 und im Januar 2016 in ganz Sachsen, dazu kamen 32 Körperverletzungen. In Dresden zählten die Ermittler in diesem Zeitraum 88 Straftaten, bei denen Feuerwerkskörper eine Rolle spielten. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es 115, steht in der LKA-Statistik.

Axel Brehm stellt eine dicke kniehohe Papiertüte auf und zeigt einen mächtigen zylinderförmigen Knaller mit der Aufschrift „Cobra 11“. Sogar eine sogenannte BAM-Nummer ist aufgedruckt. Diese Kennzeichnung vergibt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Hat ein Feuerwerksartikel diesen Aufdruck, ist er legal. Anders ist das bei dem Cobra-Böller, den Brehm zeigt. Die Nummer ist gefälscht, es handelt sich um einen verbotenen Feuerwerkskörper mit 100 Gramm Satzmasse. So heißt die Substanz, die letztlich explodiert. „Wenn sie den in einem Auto zünden, haben sie danach ein Cabrio“, beschreibt der Polizeispezialist die Wirkung. Brehm steckt ihn in die Tüte, die mit Sägespänen gefüllt ist. Dann zündet er den Feuerwerkskörper, läuft weg und hält sich dabei die Ohren zu. Drei Sekunden brennt die Zündschnur, dann explodiert der Cobra-Böller mit einem gewaltigen Knall. Die Tüte wird zerfetzt, die Späne fliegen in alle Richtungen. Brehm rät: „Wer Feuerwerkskörper in Deutschland kauft, ist auf der sicheren Seite.“ Wer im Ausland kauft oder im Internet bestellt, sollte unbedingt auf die BAM-Nummer oder das CE-Kennzeichen für geprüfte und legale Ware achten. Kugel- oder Zylinderbomben sind gänzlich tabu.

