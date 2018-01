Gefährliche Wälder Das Landratsamt warnt nach den zurückliegenden Stürmen die Wanderer. Um den Keulenberg sei noch nicht alles beräumt.

Noch immer ist der Wald auf dem Keulenberg gesperrt. © Matthias Schumann

Pulsnitz. Schon das Juni-Unwetter hatte in den Wäldern am Keulenberg Schaden angerichtet. Der Sturm Herwart erneut. Das Landratsamt warnt wiederholt vor den Gefahren in der Region. Leider bestehe für das komplette Waldgebiet um den Keulenberg weiterhin die Gefahr abbrechender Äste, da noch nicht alle Flächen vollständig beräumt wurden, teilte die Untere Forstbehörde mit. Mit der Freigabe sei voraussichtlich erst im Februar/März 2018 zu rechnen.

Durch den Herbststurm Herwart hat es am 29. Oktober 2017 im gesamten Landkreis Bautzen wiederholt zahlreiche Wurf- und Bruchschäden an Waldbeständen und Einzelbäumen gegeben. Auch Flächen, die schon am 22. Juni 2017 durch den Gewittersturm geschädigt wurden, sind teilweise wieder betroffen.

Besucher sollten den Wald mit erhöhter Vorsicht betreten! Die Gefahr für den Menschen besteht auch nach dem Sturm, da weiterhin Äste abbrechen und Bäume nachbrechen können. (szo)

