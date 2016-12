Gefährliche Unfallstelle

Spardosen gestohlen

Radebeul. An der Weberstraße gelang es Unbekannten am Donnerstagabend, die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Sie drangen in die Wohnung ein und durchsuchten die Räume.

Nach einer ersten Einschätzung stahlen sie zumindest Spardosen mit einer noch nicht bezifferten Menge Bargeld. Sachschadensangaben stehen noch aus.