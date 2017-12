Gefährliche Strecke Am Zustand des Radweges nach Sebnitz gibt es immer wieder Kritik. Geändert hat sich bislang nicht viel.

Auf dem Radweg von Rugiswalde nach Sebnitz sollten Radfahrer eigentlich sicher sein. Doch sind sie das wirklich? © Dirk Zschiedrich

Sebnitz/Rugiswalde. Der Radweg von Rugiswalde nach Sebnitz sei in einem miserablen Zustand. Das beklagte ein Rugiswalder bei der letzten Einwohnerversammlung in Neustadt. Vor allem im Herbst würde das Laub dick auf dem Asphalt liegen. Die Strecke werde damit gefährlich für Radfahrer. Er selbst würde seit über fünf Jahren das Laub wegräumen, damit die Trasse wenigstens etwas befahrbar bliebe. Da das Problem im Neustädter Bauhof nun bekannt ist, kümmern sich die Mitarbeiter zumindest um ein Stück des Radweges. Der Abschnitt, der sich auf Sebnitzer Flur befindet, sieht aber nicht anders aus. Auch hier liegt das Laub. Noch schlimmer sei aber, dass ein Stück des Radweges auf Sebnitzer Flur komplett fehle, einfach nicht asphaltiert wurde, sondern eine Steinpiste sei. „Dort zu fahren ist der Horror und geht gar nicht“, kritisierte unlängst ein Sebnitzer Hobbyradfahrer. Noch dazu ist völlig unverständlich, weshalb eben jener Abschnitt nicht mit ausgebaut wurde, obwohl der Weg er ja eigentlich eine sichere Fahrstrecke für alle Radler zumindest bis Rugiswalde sein sollte. Und so ist es offenbar auch kein Wunder, dass die meisten Radfahrer die viel befahrene Staatsstraße nutzen und sich ihren Weg neben den Kraftfahrern schaffen.

