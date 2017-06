Gefährliche Staufalle B 97? Gerade zum Feierabend ist die Bundesstraße dicht. Der Verkehr staut sich bis zur Autobahn. Eine gefährliche Situation.

Die Ampel an der Kreuzung B 97/S 177 in Ottendorf-Okrilla. Sorgt sie derzeit für einen gefährlichen Mega-Rückstau bis auf die A-4-Auffahrt Hermsdorf?

Feierabendverkehr ist eine nervige Sache. Eigentlich will man nur nach Hause, drängelt sich aber stattdessen mühevoll mit Hunderten anderen Autofahrern über die viel zu vollen Straßen. Auch Ottendorf-Okrilla kennt dieses Problem.

Besonders auf der B 97, die mitten durch den Ortskern der Großgemeinde führt. Doch SZ-Leser Andreas Blüthgen aus Schwepnitz sieht in der jetzigen Situation eine riesige Gefahrenquelle. Denn seiner Meinung kommt es seit der Sanierung der Kreuzung B 97/S 177 und der Installation einer Ampel in diesem Bereich zu größeren Staubildungen als zuvor. Die Autofahrer würden teilweise in Richtung Dresden bis zu den beiden A-4-Anschlussstellen Hermsdorf stehen. „Der Verzögerungsstreifen der Abfahrt Hermsdorf aus Richtung Dresden steht als solcher dann nicht mehr zur Verfügung. Ich halte diesen Zustand für äußerst gefährlich, ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Abfahrt ist nur eine Frage der Zeit“, erklärt Andreas Blüthgen in seinem Schreiben an die Sächsische Zeitung besorgt. Dieses hat er parallel auch an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuv) geschickt. Darin bittet er die Behörde zu prüfen, ob die Situation durch eine Anpassung der Ampel-Schaltzeiten an der Kreuzung B 97/S 177, möglicherweise auch tageszeitabhängig, die Situation entschärfen könnte.

Und was sagt die Behörde dazu? Die nimmt das Anliegen von Andreas Blüthgen durchaus ernst. „Wir prüfen derzeit den dargestellten Sachverhalt“, erklärt Sprecherin Nicole Wernicke auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Allerdings schließt sie auch nicht aus, dass der erhebliche Rückstau in den vergangenen Wochen auch mit einigen Baustellen in der Großgemeinde zusammenhängt. So ist beispielsweise noch bis Anfang Juli die Radeberger Straße wegen Arbeiten am Bahnübergang gesperrt. Die Umleitung führt durch das Ottendorfer Gewerbegebiet und mündet auf die B 97. Sprich: Zusätzlicher Verkehr, der normalerweise aus einer anderen Richtung nach Königsbrück bzw. in den Ortskern der Gemeinde rollen würde. Ob diese Umleitung aber der einzige Grund für den massiven Rückstau ist, muss das Landesamt für Straßenbau und Verkehr nun klären. Die Situation bleibt in jedem Fall gefährlich, vor allem, wenn sich der Stau bis auf die Autobahn bildet.

Nun wird‘s noch schlimmer

Und die Situation dürfte in den kommenden Wochen nicht wirklich einfacher werden. Denn dann wird auf der Autobahn 4 im Bereich Ottendorf-Okrilla die Straßendecke saniert und auch an der Abfahrt Ottendorf wird gebuddelt, die dann gesperrt ist. Nicht auszuschließen also, dass sich dann noch mehr Verkehr auf der B 97 in den Stau stellen muss. (mit SZ/JF)

