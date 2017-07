Gefährliche Schieflage

Radfahrer verletzt Ottendorf-Okrilla. Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem in Unfall in Hermsdorf (Gemeinde Ottendorf-Okrilla) verletzt worden. Der Fahrer eines Ford hatte den Mann an einer Einmündung übersehen. Der Radfahrer war auf dem Radweg unterwegs. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Gegen den 38-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Raser erwischt Bautzen. Zwei Monate Fahrverbot, 440 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg - mit diesen Konsequenzen muss ein Raser rechnen, den die Polizei am Montagabend in der Nähe von Bautzen erwischte. Der Fahrer war auf der B 156 in Höhe des Stausees mit 123 Sachen unterwegs. Erlaubt sind an diese Stelle 70 km/h.

Lagerraum durchsucht Radeberg. 2.000 Euro Beute haben Einbrecher am Wochenende in Radeberg gemacht. Die Täter drangen in einen Lagerraum in der Heidestraße ein und stahlen dort Schmuck, Briefmarken und Computertechnik. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, die Kripo ermittelt.

In Firma eingebrochen Kubschütz. Einbrecher haben in einer Firma in Kubschütz 6.000 Euro Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter am Wochenende mehrere Schränke auf. Aus einer Kasse fehlt ein dreistelliger Betrag. Die Firma befindet sich an der Alten Löbauer Straße. Die Polizei stellte einen Winkelschleifer sicher, mit dem die Täter die Schränke aufgeflext hatten.

Zu viel getrunken Großröhrsdorf. Ein 30-Jähriger in Großröhrsdorf hat offenbar schon am Vormittag zu tief ins Glas geblickt. Die Polizei hielt seinen Wagen am Montag auf der Bischofswerdaer Straße an. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Test ergab 0,92 Promille. Der Betroffene hat mit einem einmonatigen Fahrverbot, mindestens 500 Euro Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg zu rechnen.

Gartenlaube abgebrannt Weißkollm. Feuerwehreinsatz in Weißkollm bei Lohsa: An der Dorfstraße stand am Dienstagmorgen eine Gartenlaube in Flammen. Auch ein Gewächshaus und ein Holzstapel wurden beschädigt. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnten die freiwilligen Feuerwehren aus Weißkollm, Lohsa, Friedersdorf, Steinitz und Knappenrode verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Den Schaden beziffert der Eigentümer mit 15.000 Euro.