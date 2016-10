Gefährliche Saat geht auf Die Stadtverwaltung Sebnitz sieht den Angriff Jugendlicher auf drei syrische Kinder auch als Resultat der Auftritte sogenannter besorgter Bürger.

Am Busbahnhof Sebnitz, hier ein Archivbild, wurden am Donnerstagabend drei Flüchtlingskinder mit einem Messer bedroht und geschlagen. © Archivfoto: Baldauf

Sebnitz. Drei syrische Kinder im Alter von fünf, acht und elf Jahren wurden Donnerstagabend in Sebnitz von Jugendlichen mit einem Messer bedroht und geschlagen. Die Kinder waren, so die Polizei, am Abend am Busbahnhof aus einem Bus gestiegen, als sie von den Jugendlichen angepöbelt und angegriffen wurden. Die Täter bedrohten sie mit einem Messer und schlugen auf sie ein. Dabei skandierten die Angreifer rechte Parolen.

Daraufhin hat die Stadtverwaltung Sebnitz umgehend Stellung genommen: Sollten sich die Berichte der Übergriffe auf drei syrische Kinder/Jugendliche aufgrund der Ermittlungen der Polizeibehörde bewahrheiten, wäre der Vorgang mehr als nur beschämend. Wir müssen in Sachsen feststellen, dass die hasserfüllten Reden der sogenannten „besorgten Bürger“ Wirkung zeigen und dadurch die Grenze zur Gewaltbereitschaft deutlich gesunken ist. Das ist eine gefährliche Saat, die da aufgeht, heißt es.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an. Um den Hergang lückenlos aufklären zu können, werden Zeugen um Hinweise gebeten. (szo)

Polizei Sebnitz, Telefon 035971 850

