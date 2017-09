Gefährliche Ruine wird abgerissen Das ehemalige Erbgericht in Ottendorf ist seit Jahren baufällig und eine Gefahr für Passanten. Jetzt hat es die Stadt Sebnitz gekauft.

© Symbolfoto/Dirk Zschiedrich

Das einsturzgefährdete ehemalige Erbgericht in Ottendorf kann voraussichtlich bald abgerissen werden. Die Stadt Sebnitz hat das Gebäude an der Hauptstraße 12 in Ottendorf in einer Zwangsversteigerung gekauft. Am Mittwoch will der Stadtrat nun den Abbruch der Ruine beschließen. Das Gebäude ist seit Jahren baufällig und eine Gefahr für Passanten. Die Giebelseite drohte bereits auf die darunter befindliche Bushaltestelle zu stürzen und musste notgesichert werden. Die Kosten blieben an der damaligen Gemeinde Kirnitzschtal hängen, der Eigentümer hatte sich nicht mehr um seinen Besitz gekümmert. Durch offene Zahlungen an den Abwasserzweckverband konnte die Zwangsversteigerung eingeleitet werden. Für den Abriss rechnet die Stadt Sebnitz mit Kosten von 70 000 Euro, das Vorhaben wird über das Brachenprogramm gefördert. Geplant sind die Arbeiten für 2018. Zudem will der Stadtrat den Auftrag für den Abriss des früheren VEB Kunstblume in Sebnitz vergeben. (SZ/dis)

Öffentliche Sitzung des Sebnitzer Stadtrats am 20. September, 18 Uhr, im Rathaus, Kirchstraße 5.

