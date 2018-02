Gefährliche Ruine abgerissen Das Alte Erbgericht in Ottendorf ist verschwunden. Die Zukunft des Grundstücks ist noch offen.

Freie Fläche für neue Ideen in Ottendorf. © Dirk Zschiedrich

Ottendorf. Vom Alten Erbgericht in Ottendorf ist nichts mehr übrig. Die Anfang Februar gestarteten Abrissarbeiten an dem baufälligen Gebäude sind im Wesentlichen abgeschlossen, wie die Stadt Sebnitz mitteilt. Das Haus Hauptstraße 12 stand seit Jahren leer, verfiel zunehmend und wurde schließlich zu einer Gefahr für Passanten. Von der Fassade waren bereits Steine und Schiefer heruntergebrochen und der Giebel drohte einzustürzen. Das Gebäude wurde zur Sicherheit mit Netzen bespannt. Im Juli 2017 hat die Stadt die Immobilie über eine Zwangsversteigerung erworben. Der Abriss kostete rund 70 000 Euro und wird zum Großteil über Fördermittel finanziert. Was aus dem Grundstück wird, ist derzeit noch offen. (SZ)

