Gefährliche Raupen in den Wäldern Der Kiefernprozessionsspinner ist erneut im Kreis nachgewiesen worden. Eine Berührung kann unangenehme Folgen haben.

So sieht der Kiefernprozessspinner aus. © privat

Im Landkreis Bautzen sind an mehreren Orten Nester des Kiefernprozessionsspinners entdeckt worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren die Gelege im Norden des Kreises festgestellt worden, darunter in der Gegend um Bernsdorf und Hoyerswerda. Ähnlich wie beim Eichenprozessionsspinner können die Haare der kleinen Raupen allergische Reaktionen auslösen. Nicht nachgewiesen wurde der verwandte Eichenprozessionsspinner. In den vergangenen Jahren hatte es einzelne Funde nahe Dresden gegeben. Die Raupen oder ihre Nester konnten dieses Jahr bislang noch nicht festgestellt werden.

Häufiger werden hingegen die Falter, die sich später aus den Raupen entpuppen, festgestellt. Deren Hauptflug ist jetzt im August. Um sich über die Insektenwelt in der Region einen Überblick zu verschaffen, wurden Fallen aufgestellt. Die werden nun wöchentlich kontrolliert, heißt es aus dem Landratsamt. (szo)

