Gefährliche Radfahrstrecke Auf der Kötzschenbrodaer werden Radfahrer schnell und knapp überholt. Der ADFC hatte generell Tempo 30 gefordert. Doch das wurde nicht umgesetzt.

Auch bei niedrigen Temperaturen sind viele Radfahrer auf der Kötzschenbrodaer Straße unterwegs, um von Ost nach West oder andersrum zu kommen. Einen extra Radweg gibt es entlang der Strecke aber nicht. Doch in diesem Jahr soll die Straße Am Gottesacker für Radler ausgebaut werden. © Norbert Millauer

Eilig tritt die junge Frau in die Pedale. Doch der Autofahrer hinter ihr ist deutlich schneller. Rasant rauscht er an der Radfahrerin vorbei. Sein Tacho zeigt schätzungsweise eine Geschwindigkeit zwischen 60 und 70 Stundenkilometern an. Der Abstand zur Radlerin ist gering.

Man muss nicht lange den Verkehr an der Kötzschenbrodaer Straße beobachten, um zu merken: Hier sind nicht nur viele Autos, sondern auch jede Menge Radfahrer unterwegs. Und für Letztere ist die Strecke nicht ohne. Denn einige Autofahrer geben ordentlich Gas auf der gut ausgebauten Straße. Seit der Sanierung gibt es keine Schlaglöcher und Unebenheiten mehr im Asphalt. Besonders auf dem Abschnitt zwischen Weintraubenstraße bis zu den ersten Häusern fühlen sich viele wie auf der Landstraße und halten sich nicht an das innerorts geltende Tempo 50.

Auch nicht, wenn sie einen Radfahrer überholen. Besonders brenzlig wird es, wenn die Autolenker den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern nicht einhalten. Auch das kann man an der Strecke öfter beobachten. Vor allem an den schmaleren Straßenabschnitten sei das ein Problem, sagt Thomas Weist von der Ortsgruppe Radebeul des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Am Friedhof gibt es so eine Engstelle. Deshalb gilt dort auch Tempo 30. „Aber viele Autofahrer rauschen schneller in die 30er-Zone“, sagt Weist.

Überhaupt seien die verschiedenen Straßenbreiten auf der Strecke gefährlich. „Die Autofahrer versuchen noch schnell an einen Radfahrer vorbeizukommen und plötzlich wird die Straße enger“, erklärt Weist. Wenn dann noch ein Auto entgegenkommt, wird es kritisch. Deshalb hatte der Fahrradclub für die gesamte Straße Tempo 30 gefordert, als die Sanierung geplant wurde. „Das wurde leider nicht umgesetzt“, sagt Weist.

Einige Radfahrer rollen lieber gleich über den Gehweg. Oberhalb des Bordsteines fühlen sie sich sicherer. Doch das ist eigentlich verboten, auch wenn die Fußwege vergleichsweise breit sind. Denn es gibt kein Schild, das den Radfahrern das Benutzen der Bürgersteige erlaubt. Die Fußwege nachträglich auch für Radfahrer freizugeben, hält Weist aber auch für keine gute Idee. Er fände es besser, wenn auf die Fahrbahn ein gestrichelter Fahrradstreifen kommt, so wie bei an anderen Stellen in der Stadt. „Damit haben wir auf der Meißner Straße gute Erfahrungen gemacht“, sagt der Radfahrexperte.

Doch es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass jetzt, wo die Straße fertig ist, gleich wieder Änderungen vorgenommen werden. Immerhin wurde im Stadtrat lange über die Sanierungspläne diskutiert. So wie die Straße jetzt sei, habe der Stadtrat sie schließlich beschlossen, sagt Radebeuls Baubürgermeister Jörg Müller. Er appelliert an die gebotene gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Delikte wie zu schnelles Fahren oder knappes Überholen würden zudem von der Straßenaufsichtsbehörde verfolgt. An der Kötzschenbrodaer gebe es Stichproben und Kontrollen.

Aber müssen Radfahrer denn überhaupt unbedingt auf dieser Strecke gemeinsam mit den Autofahrern unterwegs sein? Im Moment gibt es zumindest am Abend kaum Alternativen. Der Elberadweg ist nicht beleuchtet. „Vor allem Frauen trauen sich manchmal nicht, allein dort lang zu fahren“, sagt ADFC-Experte Weist. Pläne, am Elberadweg Laternen aufzustellen, gibt es nicht. Parallel zur Kötzschenbrodaer Straße verläuft außerdem die Straße Am Gottesacker. Doch die ist dermaßen von Schlaglöchern übersät, dass Radfahrer dort zumindest im Dunkeln ebenfalls nicht sicher fahren können.

Das wird sich voraussichtlich in diesem Jahr ändern. Die Straße soll 2017 auf rund 800 Metern zwischen Friedhof und Weintraubenstraße saniert werden. Dann soll dort eine glatte Asphaltdecke für Radfahrer und Fußgänger entstehen. Es gebe auch Überlegungen, die Strecke zu beleuchten, sagt Baubürgermeister Müller. Doch vorher müssen die Fördermittel genehmigt werden.

