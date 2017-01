Gefährliche Prügelei Bei dem Zoff in der Riesaer Innenstadt gab es fünf Verletzte. Jetzt ermittelt die Kripo.

Zehn Männer prügeln sich, einige werden dabei schwer verletzt. © Symbolfoto/Claudia Hübschmann

In dem Lokal Casablanca an der John-Schehr-Straße ist es am Samstagabend zu einem Streit zwischen zehn aus Libyen stammenden Männern gekommen. Nach Polizeiangaben eskalierte der Disput und mündete schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung. In der Folge wurden drei Beteiligte schwer sowie weitere drei leicht verletzt. Die Männer mussten medizinisch versorgt werden. In dem Innenstadt-Lokal gingen außerdem einige Sachen zu Bruch. Schadensangaben liegen jedoch noch nicht vor.

Der Hintergrund der Streitigkeit ist nicht bekannt. Offenbar ging es für Außenstehende etwas unübersichtlich zu. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (SZ).

