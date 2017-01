Gefährliche Prügelei Zehn Libyer verdreschen sich gegenseitig krankenhausreif. Weshalb kamen sie so in Rage?

Zehn Männer prügeln sich, einige werden dabei schwer verletzt. © Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Samstagabend kam es gegen 23 Uhr in einem Lokal an der Riesaer John-Schehr-Straße zu einem Streit zwischen zehn aus Libyen stammenden Männern. In der Folge eskalierte der Disput und mündete schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung.

Bei der Prügelei wurden drei Beteiligte schwer sowie weitere drei leicht verletzt. Die Männer mussten medizinisch versorgt werden.

Im Lokal gingen einige Sachen zu Bruch. Schadensangaben liegen zurzeit noch nicht vor.

Der Hintergrund der Streitigkeit ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

zur Startseite