Gefährliche Piste für Radler

Kurvig und schmal ist die Kreisstraße zwischen Kaiserburg und Ziegra. Wenn sich zwei Autos begegnen, wird es eng. Am Sonnabend ist hier ein Radfahrer angefahren worden. Auf Döbelner Gebiet fehlt der Radweg. © Dietmar Thomas

Am Sonnabend hatte ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Kaiserburg und Ziegra einen Radfahrer gerammt. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. (DA berichtete am Montag). Bei Facebook war daraufhin eine lebhafte Diskussion über den fehlenden Radweg entlang der Straße entbrannt. Tenor: Die Stadt Döbeln hat eine Mitschuld an dem Unfall. Die Nachbarstadt Waldheim hatte nämlich einen Radweg von Meinsberg bis Kaiserburg gebaut, der auf Döbelner Gebiet aber nicht fortgeführt wurde.

Die Stadt Döbeln erklärt sich auf Anfrage des DA allerdings für nicht zuständig. Die Straße von Meinsberg nach Ziegra ist in Trägerschaft des Kreises – und damit ist der Landkreis auch für den Bau eines Radweges zuständig. Waldheim war auf seinem Gebiet in die Bresche gesprungen, weil die Stadt eine Verbindung zum Bad in Gebersbach bauen wollte. Verwendet wurde dafür Geld, das Waldheim für die Eingemeindung von Gebersbach und Knobelsdorf bekommen hat. „Wir hatten das seit Jahren geplant aber keine Fördermittel bekommen. Und zu 100 Prozent konnten wir das nicht aus der Gemeindekasse zahlen“, sagte Helga Busch, seinerzeit Bürgermeisterin von Ziegra-Knobelsdorf und heute Chefin des Ortschaftsrats. Deshalb war in den Verhandlungen mit Waldheim ausgemacht worden, dass für den Bau des Weges die „Hochzeitsprämie“ vom Land verwendet wird. „Das war ziemlich einfach. Die Planungen waren ja schon vorhanden und der sogenannte Plätzchenweg von der Kaiserburg bis Knobelsdorf war auch schon fertig“, sagte Helga Busch. Über Knobelsdorf sollten auch die Radfahrer in Richtung Ziegra fahren – trotz des Umwegs. „Die Straße von Knobelsdorf nach Ziegra ist viel breiter“, so Helga Busch. Sie appelliert an die Autofahrer, mehr Rücksicht zu nehmen. „Ich habe es selbst erlebt, viele fahren viel zu schnell.“

Die Ortsvorsteherin hatte den Weiterbau des Weges bei der Stadt Döbeln ins Gespräch gebracht. Und die Stadt hat auch begonnen, das Vorhaben zu prüfen. Mit einem frustrierenden Ergebnis: Es ist sehr aufwendig, entlang der Straße einen Radweg zu bauen. „Die Prüfung ergab, dass die Trasse 18 Einzelgrundstücke mit jeweils unterschiedlichen Eigentümern, darunter auch Erbengemeinschaften, berührt“, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher. Allein die Klärung der Eigentumsfragen wäre mit erheblichem Aufwand verbunden. Derzeit komme eine Weiterführung des Radweges für die Stadt Döbeln auch aus Kostengründen nicht in Betracht.

Und noch ein Argument führt die Stadt ins Felde: Selbst wenn der Radweg bis Ziegra verlängert würde – von dort gibt es keine vernünftige Fortführung auf einer für Radfahrer akzeptablen Route. Das sieht auch Helga Busch so. Eine Alternative wäre vielleicht der Ausbau der sogenannten Birnenallee in Richtung Stockhausen und dann der Mulderadweg in Richtung Döbeln, sagte sie.

Der Landkreis Döbeln als Träger der Straße hat derzeit keine Ambitionen, einen begleitenden Radweg zu bauen. Auch in Forchheim, wo im kommenden Jahr der Ausbau der Straße vorgesehen ist, sei nicht geplant, einen Radweg zu errichten, antwortete Pressereferentin Cornelia Kluge auf Anfrage. „Der Landkreis ist grundsätzlich offen für ein gutes Radwegenetz. Bisher konnten jedoch Radwege an Kreisstraßen nicht umgesetzt werden, meist aus finanziellen Gründen.“

Der Landkreis Mittelsachsen habe die Fortschreibung der Touristischen Radverkehrskonzeption in Auftrag gegeben. Dabei sollen auch die Schnittstellen zum Alltagsradverkehr betrachtet werden. Die Umsetzung erfolge bis Ende 2018, so Kluge. Die Konzeption sei die Grundlage zum Ausbau von Wegen und zur Inanspruchnahme von Fördermitteln durch die zuständigen Baulastträger.

