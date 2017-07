Gefährliche Parkplätze Die Raststätten-Parkplätze an der Autobahn sind so voll, dass Laster an den Einfahrten stehen. Mit schlimmen Folgen.

Gefährliche Überraschung: Aus Platzmangel hat der rote Lkw auf der Einfahrt zur Raststätte Hansens Holz geparkt. © Franziska Klemenz

Es ist das große Elefantendrängen. Nacht für Nacht. Zu viele müde Fahrer, zu wenig Platz für ihren Schlaf. Auf beiden Seiten der Autobahn 14 quellen Lkw aus dem Gelände der Raststätte Hansens Holz hinter Nossen. Ob Behinderten- oder Autoparkplätze, Ein- oder Ausfahrten: Jeden Quadratmeter besetzen die tonnenschweren Sattelzüge. Wie gefährlich das ist, zeigte sich etwa an einem Freitag Ende Juni. Der Fahrer eines polnischen Lkw biegt gegen 0.35 Uhr von der Autobahn Richtung Parkplatz ab. Was er zu spät merkt: Auf der Einfahrt steht ein anderer Sattelzug. Es kommt zur Kollision. Der Fahrer des hinteren Lkw wird im Führerhaus eingeklemmt, Retter bringen ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gut zwei Wochen später hat sich auf dem Rasthof nichts verändert. Es ist 9 Uhr morgens, die A14 Richtung Leipzig gut befahren. Auf der Einfahrt steht ein roter Lkw. „Ich kam gestern Nacht hier an und habe auf der Einfahrt geparkt, weil es keine Plätze gab“, sagt Fahrer Denys Chevrony. Andere Lkw balancieren um ihn herum. Auf den Hinweis, bei Döbeln Nord hätte es auch einen Autohof gegeben, entgegnet der Ukrainer: „Geld für Autohof-Übernachtungen habe ich nicht.“ Außerdem, so versichert der 40-Jährige, habe die Polizei seine Notsituation gesehen und ihm erlaubt, auf der Einfahrt stehenzubleiben. Gunter Neupert von der Autobahnpolizei sieht das anders. „Wenn ein Lkw nachts auf Behinderten- oder Pkw-Plätzen steht, drücken wir schon mal ein Auge zu“, sagt er. „Auf Ein- und Ausfahrten zu parken, geht aber einfach nicht. Zu gefährlich.“ Die Schuld für die Missstände auf sächsischen Autobahnen gibt er der Politik. Zwar wurden innerhalb der letzten fünf Jahre rund 13 000 neue Parkplätze im Bundesgebiet geschaffen, 11 000 fehlen laut Experten aber immer noch. „Tagsüber sind die Raststätten nur gut belegt, ab 16 Uhr wird es aber langsam problematisch“, sagt der Polizist.

Die Situation auf deutschen Autobahnen ändert sich. Mehr und mehr Lkw überschwemmen Fahrbahnen wie Raststätten. Darunter leiden vor allem die Fahrer. „Nie und nimmer würde ich mich heutzutage noch mal entscheiden, Lkw-Fahrer zu werden“, sagt Winfried Becker. Der 57-Jährige macht den Job seit 38 Jahren. Auch sein Laster steht auf dem Rasthof.

Aber auf einem regulären Parkplatz, alles andere findet Becker unverantwortlich. Von „katastrophalen Zuständen“ auf Raststätten wie Autobahnen spricht er. „Ich denke jede Woche zwei Mal, ich sterbe gleich.“ Wegen der Rücksichtslosigkeit der anderen Lkw-Fahrer. „Ich transportiere Gefahrengut. Wenn die Lauge meines Lasters ausläuft, kann man die Autobahn nur noch sperren“, sagt Becker. „Das ist den anderen völlig egal. Auf den Rastplätzen parken sie Ein- und Ausfahrten zu, sodass ich kaum vorbeikomme. Auf der Autobahn scheren sie hundert Meter vor mir ein, so dass ich jedes Mal glaube, das war es jetzt. Meiner Beobachtung nach sind es leider vor allem Fahrer aus dem Ausland.“

Immer mehr Güter werden auf deutschen Straßen transportiert, immer mehr Rastplätze überflutet. Becker sieht die Politik in der Pflicht. „Angeblich kennt Verkehrsminister Dobrindt die Probleme, verspricht seit Jahren Parkplätze. Mehr als Worte geschehen aber nicht.“ Wilfried Becker fährt für den Merseburger Spediteur Walter Köllner. „Mein Chef zahlt nicht am schlechtesten, und trotzdem kriegen wir keine Fahrer nach. Wer jetzt jung ist, will den Job nicht mehr machen“, sagt er. „Zurecht!“ Wilfried Becker steigt zurück in seinen Laster. Sein Tag ist noch lang. Zwischen 500 und 700 Kilometer legt er pro Schicht zurück. Ebenso frustriert wie der Fahrer, sind auf der Raststätte die Gasthof-Mitarbeiterinnen. Ihre Namen wollen sie in der Zeitung nicht lesen. „Es wird immer schlimmer, jeden Abend. Wir kommen schon nur noch über die Landstraße zur Arbeit, weil es auf der Autobahn-Seite keine Parkplätze gibt“, sagen sie. „Lkw lässt die Polizei es durchgehen, auf Einfahrten zu parken. Wenn wir uns aus Platzmangel auf einen Behindertenparkplatz stellen, müssen wir blechen. Geht es der Polizei um Verkehrssicherheit oder darum, abzukassieren?“ Umsatzeinbußen seien weitere Folgen der zugeparkten Plätze. „Um 18 Uhr können wir den Laden eigentlich dicht machen, dann ist alles so voll, dass potenzielle Kunden lieber weiterfahren.“

Der Rasthof ist kein Einzelfall. Fast überall auf den Autobahnen auch rund um Nossen fehlen Rastplätze. Nur Tage nach diesem Unfall starben drei Menschen auf dem Parkplatz Rossauer Wald an der Autobahn 4, weil ihr Auto in einen geparkten Lkw fuhr.

In der Nacht zu Dienstag starb ein 23-jähriger Transporterfahrer auf dem Standstreifen der Autobahn 38, weil dort ein Lkw geparkt hatte.

