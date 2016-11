Gefährliche Kurve entschärft Ein 30er-Schild soll auf der Basteistraße in Lohmen ab sofort Unfälle verhindern. Aber nur in eine Richtung.

Das neue 30er-Schild auf der Basteistraße in Lohmen. © Kristin Richter

Auf der Basteistraße in Lohmen in Höhe der Friedenslinde wurde vor Kurzem ein neues Verkehrsschild aufgestellt. Ab sofort gilt hier Tempo 30 bei nasser Witterung. Zwar ist die Geschwindigkeit nur auf 100 Metern gedrosselt, Bürgermeister Jörg Mildner betont aber die Bedeutung des Verkehrsschildes: „Die Anwohner in der Kurve mussten gefühlt aller paar Monate ihren Zaun neu aufbauen, weil Autofahrer ihn umgerissen hatten.“ Auch Verkehrsschilder seien schon mehrfach umgefahren worden. Allein im Jahr 2015 krachte es fünfmal an dieser Stelle. Da die Gefahr nur in Fahrtrichtung Pirna ausgehe, wurde auch nur auf dieser Seite der Straße das Tempo gedrosselt.

