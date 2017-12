Gefährliche Kreuzung soll 2020 Kreisel werden Wie das Landratsamt mitteilte, soll die Äußere Oybiner Straße in Zittau ausgebaut werden. Der Antrag auf Fördermittel ist bereits gestellt.

Die Kreuzung Schramm-/ Goldbach- /Äußere Oybiner Straße soll im Zuge eines grundhaften Ausbaus im Jahr 2020 durch einen Kreis sicherer werden. © Rafael Sampedro

Zittau. Der Landkreis will die Äußere Oybiner Straße in den Jahren 2019/2020 grundhaft ausbauen. „Zu dieser Maßnahme läuft die Vorplanung und Variantenuntersuchung“, teilte das Landratsamt mit. 2018 soll weiter geplant und ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden. Erst, wenn das Geld fließt, geht es los. Ab 2019 soll auch die Planung für den Ausbau der Kreuzung Schramm-/Goldbach-/Äußere Oybiner Straße zum Kreisel starten. „Eine bauliche Umsetzung ist erst möglich, wenn der grundhafte Ausbau der Äußeren Oybiner Straße abgeschlossen ist“, so das Amt. (szo/tm)

zur Startseite