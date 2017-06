Gefährliche Kreuzung ohne Schutzblinker Die Behörde schwächt das Problem ab. Eltern sorgen sich und verbieten Kindern, an der Post über die Straße zu laufen.

Einen Hinweis auf Fußgänger mit einem sogenannten Schutzblinker gibt es nur an drei der fünf Ampelanlagen. Für Fußgänger sei es gerade dort, wo der „Blinki“ an der Post fehlt, gefährlich, haben Nutzer festgestellt. Das Amt hält ihn für entbehrlich. © André Braun

Nahezu jeder Roßweiner hat mit den Ampelanlagen auf dem neuen Innenstadtring schon seine Erfahrungen gemacht. Das wurde auch im Seniorenbeirat in dieser Woche deutlich. In dieser Runde ging es unter anderem um die Unsicherheiten an der Kreuzung an der alten Post (DA berichtete). Dort haben Kraftfahrer und Fußgänger gleichzeitig Grün. Allerdings: Wer aus Richtung Sparkasse kommend auf die Poststraße biegen will, hat wegen des Postgebäudes erst relativ spät einen Einblick auf die gesamte Straßenbreite.

Das bereitet Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) aus zweierlei Gründen Sorgen. Zum einen, weil sich ein Stück weiter oben auf der Poststraße die Oberschule und die Bibliothek befinden, auf diesem Weg auch viele Schulkinder unterwegs sind. Zum anderen hat er beobachtet, dass Senioren unsicher sind, wenn sie auf der Straße laufen und dann plötzlich ein Fahrzeug abbiegt und neben ihnen steht.

An weiteren Straßenquerungen, die Fußgänger etwa auf der Döbelner Straße kurz vor der Post und auf der Dresdener Straße zwischen Sparkasse und Bäckerei Möbius nehmen können, werden Kraftfahrer durch sogenannte Schutzblinker darauf hingewiesen, dass sie auf Fußgänger Rücksicht nehmen müssen. Wer nun allerdings meint, dieser Hinweis wurde an der Ecke Poststraße vor der großen Kiefer vergessen, der irrt nach Meinung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Auf nochmalige Nachfrage nach gerade dieser unübersichtlichen Einmündung erklärt Nicole Wernicke: „Dort ist ein Blinker nicht erforderlich, da die Rechtsabbieger in die Poststraße immer den Fußgängerverkehr beachten müssen.“

Selbe Situation – andere Erklärung

Die gleiche Situation ergibt sich dem Anschein nach ein paar Meter weiter. Auch Kraftfahrer, die von der Döbelner Straße auf die Dresdener Straße fahren, biegen nach rechts ab. Aber: Dort befinden sich die sogenannten Schutzblinker. „Da der Fußgänger erst im Abbiegevorgang gesehen werden kann, wurde an dem Signalmast ein Schutzblinker installiert, der auf den Fußgängerverkehr hinweist“, lautet Wernickes Begründung in diesem Fall.

Für den Laien ist der Unterschied schwer nachvollziehbar, weil es gerade auch beim Einbiegen in die Poststraße unübersichtliche Situationen gibt. Eine DA-Leserin hat an dieser Stelle kürzlich eine Schrecksekunde mit dem Kinderwagen und ihrer kleiner Tochter sowie einem Bus erlebt. Die Kreuzung sei nur gefährlich, schreibt sie als Kommentar im sozialen Netzwerk Facebook als Reaktion auf den DA-Beitrag vom 28. Juni. Eine andere Leserin spricht von einem Auffahrunfall, der dort schon passiert sei. Sie jedenfalls habe ihrem Sohn verboten, an dieser Stelle die Straße zu überqueren. Sie finde es einfach zu gefährlich.

Die Blinker – insgesamt drei – befinden sich an den Übergängen über die Dresdener und die Döbelner Straße (rechts und links der Dresdener Straße), die nur über einen Taster angefordert werden können. „Die Blinker signalisieren dem Fahrzeugführer nur dann, wenn die Fußgängerampel an diesen Stellen Grün zeigt, dass Fußgänger die Fahrbahn queren“, erklärt die Lasuv-Mitarbeiterin.

Manche Ampeln bleiben an

Doch nicht nur mit den vorhandenen oder eben den fehlenden Schutzblinkern als Querungshilfen tun sich die Fußgänger auf den neu hergerichteten Staatsstraßen im Roßweiner Zentrum schwer. Einige Kraftfahrer stöhnen darüber, dass sie lange an den Ampeln warten müssen – auch nachts, wenn kaum jemand auf den Straßen unterwegs ist. Trotzdem wird es beispielsweise keine Nachtabschaltung der Ampeln im Bereich Dresdener- und Döbelner Straße geben. Nicole Wernicke erklärt: „An diesem Knotenpunkt überlagern sich die Schleppkurven größerer Fahrzeuge wie Lastwagen und Bus. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse muss mit der Lichtsignalanlage der Begegnungsfall ausgeschlossen werden. Deshalb wurde von der Verkehrsbehörde des Landkreises ein durchgängiger Betrieb angeordnet.“ Eine andere Phase zur Freigabe gebe es nicht, demzufolge sei auch keine Änderung an dieser Lichtsignalanlage möglich.

Anders stellt es sich bei der Ampelanlage im Bereich Döbelner-/Poststraße dar. „Diese kann unabhängig vom Betrieb der anderen Anlage abgeschaltet werden. Zur Minimierung von Wartezeiten verfügt die Anlage während dieser Zeit über ein speziell dafür erarbeitetes Programm“, so die Behördensprecherin.

Der Bürgermeister hofft, dass sich die Roßweiner doch noch mit den für sie neuen Ampelanlagen anfreunden und damit gut klarkommen. „Das tun sie in anderen Städten auch“, sagte er.

