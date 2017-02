Gefährliche Kreuzung in Stiebitz Der Ortschaftsrat diskutiert über eine Ampel für die Neukircher Straße. Unfallforscher bevorzugen eine andere Lösung.

Kommt eine Ampel an die Neukircher Straße? © Uwe Soeder

Vergangenes Jahr hat die Unfallkommission den Knotenpunkt Dresdener Straße/Neukircher Straße in Stiebitz als neue Unfallhäufungsstelle eingestuft. 2016 war es hier laut Ordnungsamtsleiter Matthias Almert zu einem und 2015 zu vier Unfällen mit Personenschaden gekommen. Dabei wurden Radfahrer verletzt. Ob nicht eine Ampel sinnvoll wäre, fragte CDU-Stadtrat Patrick Höhne in der Stiebitzer Ortschaftsratssitzung. Eine Ampel habe auch Nachteile, so Almert. Auf der Löbauer Straße wurde 2016 trotz Ampelregelung eine Radfahrerin tödlich verletzt, wandte er ein. Nach neuen Erkenntnissen aus der Unfallforschung sei es sicherer, den Radverkehr von vornherein auf der Straße zu belassen.

In Stiebitz gibt es auf der Seite der Dresdener Straße, wo die Neukircher Straße einmündet, einen breiten Radweg, der in beiden Richtungen befahren wird. Autos aus der Neukircher Straße müssen zunächst von rechts und von links kommenden Radfahrern Vorfahrt gewähren. Weitere gefährliche Stellen in Bautzen sind die Kreuzung Wallstraße/Löbauer Straße und die Kreuzung Dr.-Maria-Grollmuß-Straße/Töpferstraße. (SZ/ma)

