Gefährliche Kreuzung entschärft Nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin wird die Ecke Bautzner/Rothenburger Straße sicherer. 60 000 Euro sollen künftig Leben retten.

Frische Blumen zur Erinnerung an die im Februar verunglückte Radfahrerin, während parallel gebaut wird, damit es an der Stelle sicherer wird. © Sven Ellger

Gut neun Monate nach dem verheerenden Unfall an der Ecke Bautzner/Rothenburger Straße wird die Todeskreuzung entschärft sein. In einer Woche seien die Arbeiten abgeschlossen, erklärte Straßenamtschef Reinhard Koettnitz am Mittwoch. Eigentlich hätte der Bau bereits im Sommer erfolgen sollen. „Doch das hat nicht geklappt“, so Koettnitz.

Das Problem: Es musste ein neuer Hauptspannmast aufgestellt werden. Dieser ist eine Sonderkonstruktion, weil dort sehr viele Kabel verlaufen und Straßenbahnleitungen befestigt sind. „So was gibt es nicht bei Hornbach, das ist eine Einzelbestellung“, rechtfertigt der Straßenbauchef. Es müssen Leitungen und die Entwässerung verlegt werden. Sonst hätten sich Pfützen gebildet, die bei Frost zu Sturzfallen für Radfahrer geworden wären.

Am 8. Februar hatte ein Lastwagen eine 26-jährige Radfahrerin erfasst. Die Frau erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Sie war auf der Bautzner Straße in Richtung Albertplatz unterwegs. Kurz vor der Einmündung Rothenburger Straße endet der Radweg, die Radler fahren auf der Fahrbahn der Autos weiter. Die Kreuzung war erst 2013 umgebaut worden, auch die Haltestellen für die Straßenbahnen wurden verlegt. Unbewusst wurde so eine Gefahrenstelle geschaffen, vor allem für Radfahrer. Der Fahrradclub ADFC hatte darauf bereits vor dem Unfall mehrfach hingewiesen. „Die Straße geht in der gleichen Breite weiter, der Radweg endet – das war für viele schwer zu verstehen“, so Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne).

Neues Schild erfunden

Bis auf die Komplikationen mit dem Mast ist es ein relativ einfacher Eingriff, der Sicherheit geben soll. Der dort relativ breite Gehweg wird zwei Meter schmaler. „Die Nase wird weggenommen“, so der Baubürgermeister. Dadurch kommen Radfahrer sicher von der Kreuzung bis zur Einmündung der Nebenfahrbahn der Bautzner Straße. Dort können die Radfahrer selbst entscheiden, ob sie auf die Nebenfahrbahn oder weiter auf der Straße, neben den Autos, fahren. Dafür hat Koettnitz ein Schild entwickelt, das den Radfahrern genau diese Option aufzeigt. Im Verwaltungsdeutsch ist das ein nicht amtliches Kennzeichen.

Der ADFC ist froh, dass die Stadt die Kreuzung umbaut. Denn die 60 000-Euro-Maßnahme ist zusätzlich, wurde dem geplanten Ausbau vorgezogen. „Dass die Stadt dann doch außerplanmäßig reagiert, ist eine neue Qualität“, so Rolf Leonhardt vom Verein. Er hoffe, das sei die neue Handschrift des Baubürgermeisters und bleibe so. „Denn es gibt viele Gefahrenstellen in Dresden.“ Im Vergleich zu Leipzig gebe es in Dresden 42 Prozent mehr verletzte Radfahrer im Jahr und die Zahl der Toten liege doppelt so hoch. 2015 und 2016 starben jeweils drei Radler bei Unfällen.

Leonhardt fordert aber auch zehn zusätzliche Mitarbeiter in der Verwaltung für Radverkehr, Verkehrssicherheit und sichere Schulwege. Die seien im Haushaltsplan für 2017 und 2018 aber nicht vorgesehen. Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi versprach: „Das kann so nicht bleiben und muss in den Verhandlungen zum Haushalt geändert werden.“

Im kommenden Jahr soll dann ein durchgehender Radweg auf dem Stück bis zum Albertplatz gebaut werden. Dieser wird zwischen den Bäumen und den jetzt vorhandenen Parkplätzen angelegt. Dafür fallen die Quer-Parkplätze weg und neue werden längs angelegt. „Das sind dann weniger. Aber so was nennt man Kompromiss“, so Koettnitz. Um die Bäume zu schützen, wird der Radweg leicht erhöht über die Wurzeln geführt. Diese erhalten sogenannte Wurzelbrücken.

Da parallel die Verkehrsbetriebe (DVB) auch ihre Gleise verbreitern, ist das aber eine größere Baustelle. Rund zwei Millionen Euro sind dafür geplant. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob alles so klappt. Die Stadt hofft auf ein verkürztes Verfahren für die Genehmigung, sonst könnte sich der Baubeginn deutlich verzögern. Dafür müssen aber alle Seiten zustimmen. Derzeit ist noch nicht geklärt, ob die Denkmalschützer einem Eingriff in das Gartendenkmal auf der gegenüberliegenden Seite an der Bautzner Straße zustimmen. Zwar sollen die wertvollen Eiben dort erhalten bleiben, aber die Grünfläche müsste in einem Abschnitt knapp einen Meter schmaler werden. „Wir sind noch in der Klärung“, erklärt Koettnitz. Die Verwaltung sei aber optimistisch, dass alle zustimmen.

