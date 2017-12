Gefährliche Kreuzung Einige Wochen nach der Übergabe gibt es Kritik an der Gestaltung einer Kreuzung in Reinhardtsgrimma. Im Landesamt sieht man das anders.

Dieser Laster schafft es offensichtlich ohne Probleme, die Kreuzung am historischen Spritzenhaus in Reinhardtsgrimma zu passieren. Traktoren mit Anhängern, die nach Cunnersdorf wollen, müssen ausschwenken. © Frank Baldauf

Reinhardtsgrimma. Groß war die Freude, als die sanierte Reinhardtsgrimmaer Ortsdurchfahrt endlich fertiggestellt war. Die Stadt veranstaltete sogar ein kleines Fest am historischen Spritzenhaus und ließ zusammen mit dem Ortschaftsrat ein Plakat mit der Aufschrift „Danke für den Ausbau“ anfertigen. Jetzt, mehr als zwei Monate später, melden sich Kritiker zu Wort. Den Anstoß gab Stefan Hellfritsch. Er ist Mitglied der „Bürgerinitiative Reinhardtsgrimma: Neue Dorfstraße statt Autobahnzubringer“, die den Straßenneubau kritisch begleitet hat.

Mit der Gestaltung der Kreuzung am alten Spritzenhaus ist er nicht ganz zufrieden, sagte er in der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung. Er und seine Frau haben dort schon einige „Beinaheunfälle“ erlebt, berichtete er weiter.

„Vor dem Bau der Straße wurde uns gesagt, dass die Kurven so angelegt werden, dass sich Lkws mühelos begegnen können.“ Doch nun hätten dort sogar Auto Probleme. „Ich kann keine Verbesserung feststellen“, sagte er. Das bestätigte auch der Cunnersdorfer Stadtrat Karl-Heinz Funke (Wählervereinigung Reinhardtsgrimma), der Landwirt ist und hin und wieder mit seiner Zugmaschine durch Reinhardtsgrimma unterwegs. Wenn er mit seinem Traktor und Anhängern von der Ortsmitte nach Hause fahre, müsse er am Abzweig Cunnersdorf zwangsläufig auf eine der Gegenfahrbahnen schwenken. Entweder auf die der Hauptstraße oder eben auf die der Straße nach Cunnersdorf. Problematisch könnte es werden, wenn einem ein Bus oder ein Lkw entgegenkommt, erklärt er.

Beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sieht man keinen Handlungsbedarf. Die Kreuzung sei nach den üblichen Vorgaben gebaut worden, sagt Sprecherin Isabell Siebert. Und die besagen: Einmündungen von Kreis- auf Staatsstraße sollen so gestaltet werden, dass Lastzüge und Autos aneinander vorbeifahren können. Ein konfliktfreies Begegnen aller Fahrzeuge müsse man nur auf Staatsstraßen gewährleisten. Hätte man diese Regelung auch auf die Einmündung am Abzweig Cunnersdorf angewandt, hätte man die Kreuzung größer bauen müssen. Das Lasuv hätte noch mehr Flächen kaufen müssen. Auch ein Abbruch des Wohnhauses Grimmsche Hauptstraße 26 wäre erforderlich gewesen, erläutert Frau Siebert.

Das Landesamt habe aber auf den Abbruch des Hauses und auf die Verschiebung des dortigen Fahrbahnrandes der Staatsstraße verzichtet. Stattdessen habe man die Kreisstraße ein wenig verlegt. „Es erfolgte eine genaue Abwägung der verschiedenen Interessen bei der Planung des Knotenpunktes“, versichert Frau Siebert. Die jetzt diskutierte gerade Bordführung in Richtung Cunnersdorf würde Autofahrer nur zu einem schnelleren Fahren einladen. Genau dies sei aber nicht im Sinne des Landesamtes gewesen. Das habe die Verkehrsberuhigung am Abzweig im Blick gehabt.

Stefan Hellfritsch bleibt skeptisch. Er hatte gehofft, dass sich das Lasuv die Straße nach der Fertigstellung kritisch anschaut und eventuell Änderungen vornimmt. Dazu wird es aber nicht kommen.

Hellfritsch würde sich freuen, wenn die Überlegungen des Landesamtes wirklich dazu führen würden, dass es an der Einmündung keine Raserei und keine Unfälle geben würde. Immerhin: Seitdem auf der Straße eine Farbahnmarkierung aufgetragen und an der Einmündung ein Verkehrsspiegel aufgestellt wurden, sei es hier ein wenig sicherer geworden. Dennoch sei die Gestaltung nicht optimal, sagt er auf SZ-Nachfrage. Denn auch in Zukunft werden größere Fahrzeuge, die sich dort treffen, wohl rangieren müssen.

