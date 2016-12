Gefährliche Glätte Regen auf unterkühlte Straßen – das Eis wurde in der Nacht zum Freitag einigen Fahrern zum Verhängnis.

In Ohorn ist ein VW einen Hang hinunter geschlittert und musste von einem Abschleppdienst herausgezogen werden. © Rocci Klein

Leichter Nieselregen und Temperaturen unter 0 Grad – eine gefährliche Mischung in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Der Regen fiel auf dem Boden und gefror in wenigen Sekunden. Straßen und Gehwege wurden zu großen Eisflächen. Das bedeutete Dauereinsatz für die Polizei. Immer wieder kam es im Landkreis zu Unfällen.

Auf der Autobahn ereigneten sich zwischen Ohorn und Uhyst mehrere kleine Unfälle. Hier staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. In Weickersdorf bei Bischofswerda krachte ein Lkw gegen einen Grundstückszaun und beschädigte ihn dabei. Auch am Laster entstand ein größerer Schaden. In Ohorn schlitterte ein VW einen Hang hinunter und musste von einem Abschleppdienst herausgezogen werden.

In Bischofswerda stürzte ein Mann auf der Dresdner Straße und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war nur wenige Meter von seinem Wohnhaus auf dem Kopfsteinpflaster ausgerutscht und auf dem Hinterkopf gelandet.

Ebenfalls in Bischofswerda: Nichts ging mehr auf dem Marktplatz. Der Regen war auf dem Kopfsteinpflaster so gefroren, dass hier ein Weiterfahren unmöglich war. Viele mussten ihre Fahrzeuge über Nacht am Rand des Marktplatzes stehenlassen, teilweise auch auf der Fahrbahn, weil sie nicht mehr vorwärts kamen. Immer wieder versuchten Mutige ihr Fahrzeug über das Blitzeis zu steuern und kollidierten beinahe mit anderen Fahrzeugen oder Laternen. (szo)

