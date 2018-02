Gefährliche Fuhre gestoppt

Auf der Kreuzung kollidiert Bautzen. Am Donnerstagmorgen sind in Bautzen ein Sattelzug und ein VW Passat zusammengestoßen. Der Laster bog von der Autobahn kommend nach links in Richtung Löbau auf die B 6 ab. Von der Paul-Neck-Straße aus kam ihm eine 33-Jährige mit ihrem Pkw entgegen. Aufgrund der Kollision erlitt sie leichte Verletzungen. Der Sachschaden belief sich auf etwa 12 000 Euro. Zeugenhinweise: 03591 3670

Hoher Schaden bei Auffahrunfall Ottendorf-Okrilla. Mit hohem Sachschaden, aber ohne Verletzte endete Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall auf der A 4 zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer hatte offenbar ein Stauende übersehen und war mit seinem Laster auf einen anderen Sattelzug aufgefahren. Dabei gelang es ihm noch, stark abzubremsen, so dass es bei Sachschäden blieb. Diese bezifferten sich auf etwa 70 000 Euro. Der MAN-Lkw, beladen mit Getränken, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der zweite Sattelzug, mit Tierfutter und Katzenstreu an Bord, konnte aus eigener Kraft mit verbeultem Heck weiterfahren. Während der Unfallaufnahme und Bergung staute sich der Verkehr in Richtung Dresden einige Kilometer zurück.

Von Einbrechern geweckt Bautzen. Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag in Bautzen von Einbrechern geweckt worden. Der Mann hatte in einem Haus an der Hoyerswerdaer Straße geschlafen, als Diebe in die Werkstatt in dem Gebäude einbrachen. Gestört von dem Zeugen, flüchtete ein unbekannter Mann zu einem Kleintransporter und fuhr davon. Wie sich herausstellte, hatten die Täter auch die Tür eines angrenzenden Lagerraums aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Schaden: rund 700 Euro.

Fußgängerin angefahren Bautzen. Eine 25-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr an der Dr.-Peter-Jordan-Straße in Bautzen von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um das Geschehene und fuhr auf der Paulistraße davon. Die Kollision hatte sich ereignet, als die Fußgängerin die Einmündung zur Paulistraße querte. Zeugenhinweise. 03591 3560

Panzerfaustkopf gefunden Arnsdorf. Mitarbeiter des Arnsdorfer Bauhofes haben am Donnerstagvormittag in einem Entwässerungsgraben an der Kreisstraße zwischen Arnsdorf und Kleinwolmsdorf einen Panzerfaustkopf gefunden. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes holten das Munitionsstück ab. Es wird fachgerecht entsorgt.