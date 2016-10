Gefährliche Elbpromenade Bad Schandau räumt die Steine erst beiseite, wenn die Baustelle nebenan beendet ist. Radfahrer ignorieren die Beschilderung.

Fast alle Radfahrer ignorieren das Verkehrsschild an der Elbpromenade in Bad Schandau. Foto: Norbert Millauer © norbert millauer

Der reparierte Radweg an der Elbpromenade unterhalb der Toskana-Therme in Bad Schandau ist von jeher sehr schmal. Mit 1,20 Metern misst er sogar weniger als die für neue Radwege vorgesehene Mindestbreite von 1,50 Metern. Im Bestandsschutz darf er aber so erhalten werden. Das Geld und die Genehmigung für eine Verbreiterung hatte die Stadt aber nicht.

Doch nicht nur das Aneinandervorbeifahren ist hier gefährlich. Besonders aufpassen müssen Radfahrer am Beginn des Weges aus Richtung Elbkai kommend. Dort liegen am Rand des Weges große Steine. „Dort wird irgendwann mal jemand hängenbleiben und stürzen“, mutmaßt Sepp Friebel schon länger. Der Ortsvorsteher von Postelwitz ist dort selbst oft mit dem Fahrrad unterwegs. Insbesondere in der Dunkelheit sei das gefährlich, für Orts-unkundige sowieso. Der Weg gehört zum Elberadweg. Es ist der beliebteste Fernradweg Deutschlands und entsprechend frequentiert. Trotzdem will die Stadt die Steine nicht wegräumen – vorerst.

Das Rathaus verweist darauf, dass es sich derzeit um einen Fußweg handelt, auf dem gar nicht geradelt werden dürfte. Das ist zwar ausgeschildert, wird von fast allen Radfahrern aber ignoriert. Wenn die Bauarbeiten an der Promenade beendet sind und der Weg wieder für Radfahrer geöffnet wird, will die Stadt die Steine aber beiseite räumen.

