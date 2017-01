Gefährliche Eiszapfen Hausbesitzer müssen sicher stellen, dass Eis am Dach niemanden verletzt. Gezielte Kontrollen gibt es aber nicht.

Eiszapfen an der Kamenzer Straße – ein Risiko für Fußgänger und parkende Autos. © Steffen Unger

Fürs Auge schön, für den Kopf gefährlich. An vielen Dächern hängen jetzt solch dicke und schwere Eiszapfen wie an der Kamenzer Straße in Bischofswerda. Fußgänger sollten deshalb lieber einen Meter neben der Hauswand laufen, um Verletzungen durch herabfallende Zapfen zu vermeiden. Denn in den entsprechenden Satzungen zum Schneeräumen und Streuen im Winter ist das Entfernen von Eiszapfen etwa in Bischofswerda, Burkau oder in Demitz nicht explizit vorgeschrieben. Dennoch sind Hausbesitzer verantwortlich, für Sicherheit zu sorgen und haften bei eventuellen Unfällen, heißt es auf Anfrage aus den Ordnungsämtern. Die Demitzer Bürgermeisterin Gisela Pallas setzt auf Vernunft statt auf ein weiteres Gesetz. „Hausbesitzer sind zuständig dafür, Zapfen zu entfernen, wenn sie ein Risiko sind.“ In Burkau sei das Problem weniger gravierend, da zwischen Gehwegen und Einfamilienhäusern, die es vorwiegend hier gibt, sowieso gewisse Abstände bestehen, sagt Sandra Munke aus dem Hauptamt. Sie appelliert dennoch, große Eiszapfen zu entfernen. Ob es erledigt wird, kontrolliere man jedoch nicht. „Fallen uns als Gemeinde aber Eiszapfen an Häusern auf, schreiben wir Hauseigentümer an oder klingeln direkt mit der Bitte, sie zu entfernen“, so Sandra Munke.

Man gehe da den eher unbürokratischen Weg. An öffentlichen Gebäuden, wie etwa Schule oder Kita, kontrolliere der Bauhof oder man reagiere auf Hinweise von Lehrern oder Bürgern. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen an. Die angekündigten Plusgrade lassen die Eiszapfen an den Dächern schmelzen, schwerer werden und leichter fallen. Vorsicht! (cm)

zur Startseite