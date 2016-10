Gefährliche Dorfstraßen Der Ortsvorsteher von Salzenforst fordert Tempo 30 in den Ortslagen. Doch nicht nur die Raser machen Probleme.

Auf der Durchfahrtsstraße durch Bolbritz gilt Tempo 50. Für den Ortsvorsteher ist das viel zu schnell, vor allem weil auch ein Fußweg fehlt. © Robert Michalk

Ende der 90er-Jahre galt auf der Hauptstraße durch Bolbritz Tempo 30. Nach der Sanierung wurde die Kreisstraße für Tempo 50 freigegeben. Zur Freude der Autofahrer, zum Leid der Anwohner. Denn jetzt brettern die Autofahrer häufig mit mehr als 50 Sachen durch den Ort. Für die Bolbritzer wird es vor allem dann kritisch, wenn sie sich an der Straßenseite aufhalten, an der der Fußweg fehlt. „Gott sei Dank ist noch nichts passiert“, sagt der Ortsvorsteher Manfred Kieschnik. Um die Sicherheit – gerade auch für die Kinder – zu erhöhen, drängt er seit Jahren auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung. „Warum kann man an der Stelle nicht auf 30 Kilometer pro Stunde reduzieren?“, fragt Kieschnik. Die Straße sei mit Tempo 50 eine Gefahrenquelle, warnt er. Zumal sich nicht jeder an die Geschwindigkeit halte. Im Schnitt messe man hier bei Kontrollen 60 Stundenkilometer, sagt der Ortsvorsteher.

Viel mehr Fahrzeuge als auf der Bolbritzer Kreisstraße sind auf der Staatsstraße 100 unterwegs. Sie führt ein kurzes Stück durch Bloaschütz – ohne Rad- und Fußweg. Auch hier ist laut Kieschnik ein Tempo-30-Schild erforderlich. Das gleiche gilt für Salzenforst: Während in den Nebenstraßen langsam gefahren wird, brettern die Autos über die Hauptstraße. Manfred Kieschnik drängt deshalb auf Tempo 30 auf sämtlichen Straßenabschnitten, die durch Dorflagen führen. „Dann können sich die Kinder sicher im Ort bewegen“, erklärt er.

Keine Gefahrenlage

Die Stadt erteilt einem besonderen Tempolimit auf den Kreis- und Staatsstraßen in Bloaschütz, Bolbritz, Salzenforst und Oberuhna eine klare Absage. Dieses dürfe nur angeordnet werden, wenn „aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko im Straßenverkehr erheblich übersteigt“, erklärt Matthias Almert von der Verkehrsbehörde. Diese liege bei den Ortsdurchfahrten aber nicht vor.

Mehr Kontrollen wünscht sich dagegen die stellvertretende Ortsvorsteherin Ingrid Jäkel für die Alte Dorfstraße in Niederkaina. Hier fehlt ebenfalls an einer Stelle der Fußweg und hier gilt Tempo 30. Aber laut Jäkel hält sich kaum einer daran. „Die Kinder müssen hier mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Das ist eine gefährliche Stelle“, erklärt Jäkel. Ärgerlich ist für sie außerdem der zunehmende Schwerlastverkehr auf der Niederkainaer und Purschwitzer Straße. „Die Lkw nutzen die Strecke als Abkürzung, um zur Autobahn zu kommen – das stört“, beklagt Jäkel. Unter den Schwerlastern befinden sich nach ihrer Beobachtung viele mit ausländischem Kennzeichen. Die stellvertretende Ortsvorsteherin ist sich deshalb ziemlich sicher, dass die Navigationsgeräte in diesen Fällen den Fahrern als kürzesten Weg die Route durch Niederkaina vorschlagen. Ähnlich ist es in Kleinwelka: Navis geben die Strecke durch den kleinen Ort als kürzesten Weg an, und so fahren hier unnötig Lkw und Busse durch, beobachtet Ortsvorsteher Friedemann Koban.

