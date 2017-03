Gefährliche Ausfahrt auf dem Prüfstand Stadträte kritisieren die Situation an der Kita Rhäsa. Das zuständige Amt soll einlenken.

Nossen. Eigentlich sollte es nur um die Bebauung der „Döbelner Straße/Alte Schule Rhäsa“ gehen. Hier wird ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude entstehen. Das hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 9. März auch so beschlossen. Allerdings hatte es zuvor Diskussionen um die Kita Rhäsa nebenan und die gefährliche Ausfahrt von der Kita auf die B 175 gegeben. So wollte Harribert Najman (Unabhängige Bürger) wissen, ob während der Bebauung der alten Schule nicht gleich die Situation beim Ausfahren aus der Kita entschärft werden könnte. Planer Hans-Joachim Bothe verneinte mit dem Hinweis, dass die Ausfahrt nicht auf dem Baugrundstück liege. Bauamtsdezernentin Carola Bieber deutete an, dass es wegen der Ausfahrt bereits einen Vor-Ort-Termin mit dem Landesamt für Straßenbau gegeben habe. Man wolle dieses nun erneut kontaktieren, um eine bessere Lösung zu finden und die Ausfahrt zu entschärfen. (SZ/mhe)

zur Startseite