Gefährliche Altstadt Überall im Zentrum liegen noch zerschlagene Dachziegel auf der Straße und auf Fußwegen. Kann eine Ausgangssperre schützen?

In der Turnerstraße in Leisnig hat es bei Orkan „Friederike“ gleich eine ganze Reihe Ziegel von den Dächern gefegt, in einem der Häuser zeigt sich gleich ein metergroßes Loch. Die Grundstücksbesitzer sind angehalten, bis Donnerstag zu handeln. © Dietmar Thomas

Leisnig. Das große Aufräumen nach Orkantief „Friederike“ geht weiter. Am Dienstag ist zum Beispiel ein großer Baum, der im Johannistal in Richtung Kriegerdenkmal gestürzt war, zerteilt und weggeschafft worden. Die Liste der Schäden ist lang. Seit Freitag hat die Kommune sie erfasst und in Schäden unterteilt, die an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen, Versorgungsleitungen und Bäumen entstanden sind. Einen Überblick will Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Donnerstag in der Sitzung des Technischen Ausschusses ab 18 Uhr im Ratssaal geben. Doch es ist noch mehr passiert.

Wie schon nach dem Herbststurm im Oktober vergangenen Jahres sind Verwaltungsmitarbeiter unterwegs gewesen, um kaputte Dächer zu sichten. Auf der Johannistalkreuzung hat der Rathauschef selbst erlebt, wie nach dem Einsturz eines Schornsteines Dachteile über die Straße gefegt sind. Vor vielen anderen Gebäuden lagen Dachziegel auf den Fußwegen und Straßen. Die Turnerstraße etwa war am Dienstag noch für den Straßenverkehr gesperrt. Dort hat es ein Dach großflächig abgedeckt. „Die Eigentümer haben wir angeschrieben und auf die Gefahren für die Öffentlichkeit hingewiesen“, sagte Goth. Überdies seien die Immobilienbesitzer aufgefordert, bis zum 25. Januar ihre Grundstücke zu sichern und im Rathaus Bescheid zu geben, was wann erledigt worden ist.

Sanktionen will der Bürgermeister noch nicht androhen. „Ich denke, die meisten Hauseigentümer haben erst einmal damit zu tun, Ordnung zu schaffen“, so Goth. Einige seien sehr rührig, so der Besitzer einer Villa gleich neben dem Altbau der Oberschule. Von dem Gebäude waren am Donnerstag Teile auf den neu gestalteten Schulhof gestürzt, der Unterricht daraufhin für den nächsten Tag abgesagt worden. „Der Eigentümer war hier bei uns, und wir haben über die weitere Gefahrenabwehr gesprochen“, sagte Goth. Von Vorteil sei überwiegend, wenn der Besitzer vor Ort oder in der Nähe wohnt – und reagiert. Das passiere in einigen Fällen nicht. Deshalb wird die Kommune nach den Worten des Bürgermeisters in zunächst zwei Fällen das Bauordnungsamt der Landkreisverwaltung als übergeordnete Dienststelle einschalten. Denn mit zwei Immobilien an der Obermarktgasse, die einem Besitzer gehören, kommt die Stadtverwaltung nicht weiter. Ausreichende Sicherungen nach dem letzten Sturm sind etwa am Kottehaus augenscheinlich nicht passiert. Zwar hängt schon ein grünes Netz über der zur Straße zeigenden Dachseite. Trotzdem sind erneut Dachziegel auf den Gehweg davor gekracht.

Auch am Rathaus hat es neuerliche Dachschäden gegeben. Deshalb war der Bereich um den Nebeneingang abgesperrt. Die Handwerker von Dachdecker Frank Lohse haben die Schäden am Dienstag behoben. Mit mangelnder Pflege oder Vernachlässigung der Immobilie hängt es also nicht unbedingt zusammen, ob Dächer bei Stürmen heil bleiben oder nicht. Das Rathausdach ist erst nach der Wende neu gedeckt worden. Allerdings mussten – um Forderungen des Denkmalschutzes zu erfüllen – die Dachziegel am First auf Mörtelleisten befestigt werden. „Der Mörtel verwittert mit der Zeit, dann liegen die Ziegel lose“, erklärte Lohse. Das gleiche Problem trete bei alten Häusern mit einer jahrzehntealten Dacheindeckung auf. Davon gibt es in Leisnigs Altstadt Dutzende.

Weniger Schwierigkeiten gebe es insgesamt nach „Kyrill“ 2007. Danach sei eine Befestigungsverordnung in Kraft getreten. „Bei später eingedeckten Dächern haben wir jetzt nach den Stürmen weniger Schäden feststellen können“, so die Erfahrungen von Frank Lohse. Vollkommen sicher sei bei einem Orkan wie in der vergangenen Woche aber wohl kaum eine Dacheindeckung, meint der Fachmann. Da spielten viele Dinge wie Windangriffsfläche und anderes mehr eine Rolle.

Trotz der von oben drohenden Gefahr will die Stadt Leisnig bei ähnlichen Wetterlagen keine Ausgangssperre verhängen oder Straßen vorsorglich sperren lassen. „Da setzen wir auf den gesunden Menschenverstand, und dass jeder, der nicht auf die Straße muss, in seiner Wohnung bleibt“, sagte der Bürgermeister. Eltern rät er, die Kinder zu sensibilisieren, dass diese auf dem Schulweg auch mal nach oben und danach schauen, ob lose Dachteile im Schneefang liegen.

