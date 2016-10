Gefährliche Abkürzung Zwei Männer laufen am Dienstag am Bautzener Bahnhof über die Gleise. Ein Regionalzug muss eine Gefahrenbremsung einlegen.

Ein Regionalzug musste in Bautzen eine Gefahrenbremsung einlegen. © Symbolfoto: Thomas Eichler

Zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren haben am Dienstagnachmittag eine Gefahrenbremsung eines Regionalzugs ausgelöst. Offenbar, weil sie Angst hatten, den Zug nach Görlitz zu verpassen, nahmen sie kurz vor dem Bautzener Bahnhof eine Abkürzung über die Gleise. Der Triebwagenführer des einfahrenden Zuges aus Richtung Bischofswerda bremste stark ab, um eine Kollision mit den Fußgängern zu vermeiden. Reisende kamen nicht zu Schaden. Die beiden Männer – ein indischer und ein tschechischer Staatsangehöriger – wurden vom Triebfahrzeugführer und später von den hinzugerufenen Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach über ihr Fehlverhalten belehrt.

Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen sie gefertigt. Geahndet wird das Überqueren von Gleisen an nicht zugelassenen Stellen entweder mit einem Verwarngeld oder – wie in diesem Fall – bei einer akuten Gefährdung mit einer entsprechenden Anzeige. (szo)

