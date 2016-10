Gefährlich schön Die Fliegenpilze am Dammweg in Radeberg sind Hingucker - und sollten das auch bleiben.

© Thorsten Eckert

Von wegen grauer Herbst!? Am Parkplatz am Dammweg im Radeberger Süden treibt es der Herbst derzeit sehr, sehr bunt. Gefährlich schön, könnte man sagen, denn für das leuchtende Rot im nur noch mäßig grünen Rasen sorgen hier Fliegenpilze. Und die sind ja bekanntlich giftig. Direkt neben dem Parkplatz hat sich dabei eine ganze Pilz-Familie aus dem Boden gearbeitet. Lange werden sie dabei nicht leuchten – denn auch, wenn sie niemand pflückt, ist ihre Schönheit doch vergänglich. Noch sind aber eine Menge „richtiger“ Pilze in den Wäldern rund um Radeberg zu finden.

