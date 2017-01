Gefährlich glatte Straßen Eisregen hat am Montagabend die Straßen in Bischofswerda und Umgebung in gefährliche Rutschbahnen verwandelt – mit schlimmen Folgen.

Kurz vor Uhyst stießen am Montagabend auf eisglatter Fahrbahn zwei Pkw zusammen. © Rocci Klein

Eisregen verwandelte am Montagabend Straßen und Wege in Bischofswerda und umliegenden Orten in gefährliche Rutschbahnen. Die Polizei bestätigte bisher einen Glätteunfall in der Region Bischofswerda. Kurz vor Uhyst stießen an der Einmündung aus Richtung Burkau zwei Pkw zusammen. Menschen kamen nach ersten Informationen zum Glück nicht zu Schaden. Die Straße zwischen Uhyst und Taschendorf war für etwa Stunde gesperrt. „Im Kreis Bautzen ist es noch verhältnismäßig ruhig. Im Raum Görlitz gab es schon mehrere Glätteunfälle“, sagte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage.

Die Straßenmeisterei Bischofswerda, die für rund 240 Kilometer Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zuständig ist, hatte bereits seit dem Nachmittag vorsorglich Salz gestreut. „Wir fahren die ganze Nacht durch, auch mit Blick auf den Schnee, der vorausgesagt ist“, hieß es am Abend in der Straßenmeisterei. Vier Fahrzeuge sind im Einsatz. Auch der kommunale Winterdienst ist unterwegs. Nach Anwohnerberichten zum Beispiel in Neukirch. (SZ)

