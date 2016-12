Gefährdete Schönheit Die Rakotzbrücke im Kromlauer Park muss dringend saniert werden. Dennoch wird sie immer wieder betreten – trotz Verbot.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit dem Foto des BMX-Fahrers Senad Grosic auf der Rakotzbrücke hat Fotograf Lorenz Holder den diesjährigen Red Bull Illume Award gewonnen. © Lorenz Holder/Red Bull Illume 2016 Mit dem Foto des BMX-Fahrers Senad Grosic auf der Rakotzbrücke hat Fotograf Lorenz Holder den diesjährigen Red Bull Illume Award gewonnen.

Dabei ist das Betreten des Bauwerks auch Sicherheitsgründen verboten. Das wird aber auch von vielen polnische Hochzeitspaaren ignoriert, bei denen die Brücke ein beliebstes Motiv ist.

Kromlau. Ein beliebtes Fotomotiv ist die Rakotzbrücke im Kromlauer Park schon lange gewesen. In diesem Jahr ist deren Bekanntheitsgrad aber noch einmal stark angestiegen. Daran ist der Münchner Fotograf Lorenz Holder nicht ganz unschuldig. Mit seinem Foto eines BMX-Fahrers auf der Brücke hat er im Herbst den Hauptpreis beim Red Bull Illume Award gewonnen, der alle zwei Jahre verliehen wird. Der Haken dabei: Die Brücke darf aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Aber nicht nur für dieses Foto ist das missachtet worden. Weil die Verbotsschilder immer öfter ignoriert werden, hat sich die Gemeinde Gablenz in diesem Jahr sogar dazu gezwungen gesehen, die Brücke mit einem Bauzaun abzusperren. Gelöst ist das Problem damit aber noch nicht. „Es ist weniger geworden, aber die Brücke wird noch immer betreten“, sagt der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack.

Um gegen Verstöße vorgehen zu könne, hat der Gemeinderat kürzlich einstimmig eine neue Parkordnung beschlossen. Darin sei festgelegt, was erlaubt und was verboten ist, erklärt Dietmar Noack. Damit hat die Gemeinde die rechtliche Grundlage, um gegen Verstöße vorgehen zu können. An einer Gebührenordnung zur Nutzung des Parks, der in diesem Jahr beispielsweise mehrfach als Kulisse für Dreharbeiten genutzt worden ist, wird unterdessen noch gearbeitet. Dazu stimme man sich laut dem Bürgermeister auch mit dem Landkreis ab. Beschlossen werden soll die Gebührenordnung vom Gemeinderat dann Anfang des kommenden Jahres.

Als Marke hat sich die Gemeinde die Brücke bereits seit einigen Jahren schützen lassen und den Schutz in diesem Jahr sogar noch ausgeweitet. Wer mit der Brücke als Motiv ohne Genehmigung der Gemeinde Geld verdienen will, muss daher mit einem Schreiben von deren Anwalt rechnen.

Links zum Thema Kommentar: Die Menge macht das Gift!

Lorenz Holder muss damit allerdings nicht rechnen. Der Fotograf und die Gemeinde haben sich stattdessen anderweitig geeinigt. So hat Lorenz Holder angekündigt, einen Teil seines Preisgeldes für die Brücke zu spenden und einen Foto-Workshop in der Region durchführen zu wollen. Dessen Einnahmen sollen ebenfalls dem Park zugutekommen. Details dazu nennt Lorenz Holder auf SZ-Anfrage jedoch noch nicht. Dazu seien noch Absprachen mit der Gemeinde nötig, sagt er. Diese sollen Anfang nächsten Jahres geklärt werden.

In der Gemeinde hofft man, im kommenden Jahr endlich auch ein anderes Problem klären zu können – die Finanzierung der Brückensanierung. Der Gablenzer Antrag auf Gelder aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ ist im Herbst zum zweiten Mal abgelehnt worden. Nun stellt Gablenz mit Bad Muskau einen gemeinsamen Antrag auf Fördermittel aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“. Dieser soll im Februar abgegeben werden und in beiden Kommunen verschiedene Maßnahmen enthalten. Im Fall von Gablenz soll das Geld in den Park fließen. Schließlich ist dieser das Aushängeschild der Gemeinde und lockt alljährlich zahlreiche Besucher an.

Diese sind mit den von ihnen gezahlten Parkgebühren und den Übernachtungen in Kromlau die einzige Möglichkeit der Gemeinde, mit dem Azaleen- und Rhododendron Einnahmen zu erzielen. Auch in diesem Bereich spiegelt sich die zunehmende Bekanntheit des Kromlauer Parks wieder. So konnte sich die Gemeinde in diesem Jahr über deutlich mehr Besucher freuen als noch im Vorjahr. Wie der Bürgermeister unlängst im Gemeinderat mitgeteilt hat, ist die Zahl der Ankünfte auf dem Campingplatz von 396 auf 522 und die Zahl der Übernachtungen von 862 auf 1156 gestiegen. Und das trotz des relativ schlechten Wetters in diesem Sommer. Bei der Bungalowsiedlung sind die Zahlen ebenfalls gestiegen, obwohl die Gemeinde in diesem Jahr drei Bungalows weniger vermietet hat. Hier sind 2016 insgesamt 4710 Übernachtungen gezählt worden.

zur Startseite