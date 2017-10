Geerdet Tharandter Schüler pflanzten am Montag eine Luthereiche. Diese kam extra aus Ungarn.

Ab in die Erde! Auf dem Marktplatz in Tharandt pflanzten die Schüler des Evangelischen Gymnasiums Tharandt am Montag eine Luthereiche. Schulleiter Volker Gaitzsch (r.) und Bürgermeister Silvio Ziesemer halfen dabei. © Egbert Kamprath

So viel Aufmerksamkeit hat sicher noch kein Baum erfahren dürfen, der bisher in Tharandt gepflanzt wurde. Anlässlich der 500-jährigen Wiederkehr des Thesenanschlags an der Wittenberger Kirche pflanzten Schüler aus Tharandt zu Ehren Martin Luthers am Montagmorgen eine Eiche auf dem Marktplatz der Forststadt. Lehrer, Stadtvertreter und rund 250 Schüler des Evangelischen Gymnasiums Tharandt versammelten sich zu diesem Anlass unterhalb der Bergkirche und Burgruine.

„Wir haben zu diesem Anlass unsere allmontägliche Andacht ins Freie verlegt“, erklärt Schulleiter Volker Gaitzsch, der gemeinsam mit den Gymnasiasten und Tharandts Bürgermeister, Silvio Ziesemer (parteilos), die Luthereiche in die Tharandter Erde brachte. Für die Auswahl des Baumes haben sich die Forststädter Gedanken gemacht. Die neue Luthereiche machte die weite Anreise aus Ungarn. Aus einem Grund: Diese Eiche soll mit dem immer trockner werdenden Klima besser klarkommen als einheimische Arten. So bleibt zu hoffen, dass der Baum auf dem Tharandter Marktplatz gut verwurzelt bleibt und in einigen Jahren Besuchern Schatten spendet. Finanziert wurde der Baum dank des Geldes, das aus dem Sponsorenlauf der Gymnasiasten vom Juni zusammengekommen ist, erklärt Volker Gaitzsch. Zum zweiten Mal infolge rannten die Tharandter Schüler, initiiert vom Förderverein des Freien Evangelischen Gymnasiums, um die Wette, um Spendengelder zu bekommen, mit denen Projekte in der Forststadt realisiert werden können. Die Pflanzung der Luthereiche ist eine davon.

Die nächste Aktion startet das Tharandter Gymnasium am 17. November. Dann wird in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ins Schulhaus auf dem Burgberg eingeladen. Neben Einblicken ins sanierte Haus und verschiedenen Mitmach-Angeboten spielt um 18 Uhr die Dresdner Band Krambambuli. (mit ek)

zur Startseite