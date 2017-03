Geduld wird belohnt Radeberg gewinnt beim SV Sachsenwerk.

© dpa

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Mit einem 2:1 (1:1) beim SV Sachsenwerk hat der Radeberger SV seinen vierten Punktspielsieg in Folge gelandet. Dabei gerieten die Schützlinge von Trainer Markus Seidel zunächst in Rückstand. Janos Römgens brachte die Sachsenwerker in der fünften Minute in Front. Bereits in der 21. Minute traf Mike Hirsch per Kopfball zum Ausgleich. Tim Walter sorgte mit seinem 13. Saisontor in der 73. Minute für die Entscheidung. „Wir wussten, dass es ein Geduldsspiel wird. Der Gegner ist unbequem. Wir hatten das Spiel nach dem Ausgleichstor im Griff, haben kaum Chancen der Sachsenwerker zugelassen“, sagte der Siegtorschütze danach. (jj)

Radeberg: Kirsten - Günther (46. Kreck), Schellenberg, Keller, Zschaler (67. Richter), Gierich, Abdin, Claus, Hirsch, Hend. Schöne, Walter (82. Neumann).

zur Startseite