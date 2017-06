Geduld ist gefragt auf der B 96 Die Bauarbeiten in Ebersbach liegen im Plan. Noch ein Jahr wird gebaut. Gewerbetreibende haben Einbußen, aber auch Ideen für mehr Kunden.

Baustelle an der B 96 in Ebersbach. Die Mitarbeiter Jens Tietz (vorn) und (v. hi. li.) Jürgen Neumann, Ronald Schwarz und Peter Stübner an Steinen einer Grundstücksstützmauer, die versetzt werden muss. © Thomas Eichler

Ebersbach. Autofahrer brauchen in Ebersbach auf der B 96 noch immer Geduld. Auch wenn erst vor wenigen Tagen die Umleitung wenige Hundert Meter in Richtung Friedersdorf verrückt worden ist, gibt es weiter eine Verkehrsregelung mit Ampel für Pkw und Transporter mit einem Gewicht von bis zu 7,5 Tonnen. Alle anderen Fahrzeuge müssen den Baustellenbereich weiträumig umfahren. Die Umleitungen führen großräumig über die S 151, die B 178 und die S 148. Aber nicht alle Lkw-Fahrer nehmen diese Hinweise wahr. Manche Kraftfahrer verpassen oder ignorieren sie. Und so steht nicht selten ein 40-Tonner mit tschechischem oder polnischem Kennzeichen mit Warnblinklicht vor der Baustelle. Dessen Fahrer versucht dann, das Gefährt zurückzustoßen. Meistens gelingt das relativ zügig und mit Geschick, weil andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen. Zum Glück ist deswegen noch kein Unfall passiert. Die Umleitung gilt übrigens für den gesamten Straßenverkehr, sollten sich wegen der Bauarbeiten an der B 96 einmal Vollsperrungen erforderlich machen.

Mit der Baustelle leben müssen auch zwei Gewerbetreibende, die direkt am Baugeschehen dran sind. Ramazan Turgot betreibt das Botan Ebersbach und bietet unter anderem Döner und Pizza an. Vor dem Bistro gibt es jetzt nur sehr wenige Parkmöglichkeiten. Zunächst hatten die Mieter im alten Rathaus dem Döner-Mann zugesichert, dass die zum alten Rathaus zugehörigen Parkplätze ab 18 Uhr von Bistro-Kunden genutzt werden dürfen. Diese Erlaubnis wurde aber aus Versicherungsgründen zurückgenommen, sagt Turgot. Auf der Straße Am Mühlgraben verhindert nun ein Zaun, dass Bistro-Kunden mit dem Auto wenden können. Turgot schätzt den Umsatzverlust im Geschäft auf etwa ein Viertel.

Claudia Lindner dagegen ist Chefin der Handarbeitsstube am anderen Baustellenende. Auch sie spürt die Bauarbeiten am Umsatz. Es kommen weniger Kunden. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten, „und vielleicht auch, weil Autofahrer wegen der vielen Baustellen in der Region genervt sind und vor oder nach dem Einkauf diese Baustelle hier sich nicht auch noch antun wollen“, vermutet Frau Lindner. Sie sagt aber auch, dass man Verständnis für die Baustellen haben muss. „Denn hinterher wird alles viel schöner“, ist sie überzeugt.

Der Baustellenzustand wird noch eine ganze Weile andauern. Erst im Spätsommer 2018 werden die Arbeiten in Ebersbach abgeschlossen. Im kommenden Winter wird der Baustellenbereich an der B 96 so wie im vorigen Winter uneingeschränkt befahrbar sein. Das bestätigt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Außerdem sagt sie: „Die Arbeiten liegen grundsätzlich im Plan. Bauverzögerungen über die vertragliche Bauzeit hinaus sind also nicht absehbar.“

Derzeit wird in Ebersbach der zweite Abschnitt gebaut. Dabei erfolgt der grundhafte Ausbau der B 96 mit teilweiser Erneuerung von Versorgungsleitungen auf einer Länge von rund 550 Metern. Einige dieser Leitungen müssen umverlegt werden. In Richtung Zittau wird auf der rechten Seite ein Geh- und Radweg gebaut. Auf der linken Seite gibt es künftig einen neuen Gehweg. Im Baubereich befindet sich eine Stützwand, die 300 Meter lang ist. Sie wird erneuert. Das Gleiche gilt für Straßen und Anliegerbrücken sowie Überdeckungen der Spree. Diese werden den aktuellen Anforderungen entsprechend gestaltet und teilweise sogar rückgebaut. Im Auftrage der Versorgungsunternehmen werden Regenwasserkanäle erneuert. Telekom-, Gas- und Wasserleitungen müssen je nach Baufortschritt provisorisch umverlegt werden, damit die Bauleute Baufreiheit haben. Teilweise werden auch Hausanschlüsse modernisiert. Im Zuge der Arbeiten wird im Baubereich die Straßenbeleuchtung neu gebaut. Das erfolgt im Auftrage der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf.

