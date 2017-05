Geduld beim Biberlehrpfad Ein Rundgang soll Wissenswertes über die Nager zeigen. Nun hängt es am Geld, ob das Projekt in Rothenburg umgesetzt werden kann.

Wenn Biber vor Ort aktiv sind, bleibt das meist nicht unbemerkt. Vor allem an den Baumstämmen nahe den Flüssen, wie zum Beispiel der Neiße. © dpa

Immer wieder liegen angenagte Stämme am Neiße-Ufer. Es lässt sich nicht leugnen, dass Biber rund um Rothenburg aktiv sind. Aus diesem Grund planen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gemeinsam mit Kay Sbrzesny vom Landschaftspflegeverband Oberlausitz einen Biberlehrpfad. Der soll an etwa zehn Stationen über die Nager informieren. Vor einem Jahr ist das Projekt im Rothenburger Stadtrat angekündigt und vorgestellt worden. Eröffnet ist der Biberlehrpfad aktuell aber noch nicht. Geduld ist gefragt. „Die Planungsunterlagen sind vollständig“, sagt Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD). „Es wurde ein Antrag auf Förderung gestellt, der sich in der Bearbeitung befindet.“ Nur wenn Fördermittel bewilligt werden, kann das Projekt entstehen. Wenn das Geld kommt und der Biberlehrpfad damit finanziert werden kann, wäre er der erste seiner Art im Landkreis Görlitz, erklärt Kay Sbrzesny vom Landschaftspflegeverband Oberlausitz.

Bis zu 200 Tiere leben derzeit im Landkreis Görlitz. Wie viele genau, das ist nicht bekannt. „Ihre Spuren sind offensichtlich“, sagt Kay Sbrzesny. „Aber sie selbst zu sehen, ist schon ein Glücksfall.“ Die meisten der Biber leben nahe Rothenburg. Aber auch an Spree und Bärwalder See sowie Schwarzem Schöps und Stausee Quitzdorf sind die Nager anzutreffen.

Eine größere und eine kleinere Runde sollen entstehen. Die lange Strecke verläuft vom Martinshof aus den Neiße-Radweg entlang und biegt schließlich in Richtung der Firma Neiße-Tours ab. Dort vorbei führt der Weg weiter bis zu einem Abzweig kurz vor der Staatsstraße 127 und danach parallel zur Neiße in Richtung Stadtzentrum und Stadtkirche. Die kurze Strecke geht vom Martinshof in die Nähe der Neiße und führt später durch den Stadtpark zurück.

An den Stationen unterwegs soll es Tafeln geben, die Wissenswertes über Biber und die Region vermitteln. Welche Baumarten mögen Biber eigentlich besonders? Isst so ein Biber im Sommer etwas anderes als im Winter? Und ärgern sich die Menschen oft über die Aktivitäten des Nagers? Solche und weitere Fragen sollen auf den Tafeln thematisiert werden.

Neben Familien und Spaziergängern soll der Biberlehrpfad auch Schulklassen ins Nagerrevier locken. Und vielleicht auch den einen oder anderen Touristen.

zur Startseite