Gedränge auf dem Grafikmarkt In die Radebeuler Elbsporthalle kamen weit über 3 000 Besucher zu fast 100 Künstlern.

Porträt- und Landschaftsmalerin Lieselotte Finke-Poser (M.) umringt von Liebhabern ihrer Kunst. © SZ/Redlich

Das funktioniert gut hier in der Elbsporthalle, besser als im Rathaus, sagt Detlef Reinemer. Der Radebeuler Bildhauer muss es wissen. Er hat das Künstlercafé gleich am Eingang aufgebaut, schenkt grünen Tee und Reiswein in der japanisch gestalteten Ecke aus und kommt mit vielen Besuchern ins Gespräch. Bis zum Abend werden es weit über 3 000 Gäste sein, die zum Schauen, Kaufen und Plaudern gekommen sind. Besonders Letzteres geht gut an den Ständen, die mit beinahe 100 Künstlern besetzt sind.

Wir mussten nachrüsten, sagen die Organisatoren um Karin Baum. Grafik und Malerei zu Preisen von einem bis 1 000 Euro wurde angeboten. Auch Plakate zum kleinen Preis, von der Kasperiade.

Die Halle, die eigentlich zum zweiten Mal nur als Ausweichplatz für den vorher 36-mal in Rathaus und Pestalozzihaus stattfindenden Grafikmarkt herhalten musste, wird gut angenommen. Parkplätze sind vor der Haustür, der Eintritt ist sowieso frei, es gibt eine Kinderspiel- und Malecke und erstmals auch eine Neuerung für die Besucher selbst. Wer will, kann sich spontan als Kunstschaffender ausprobieren und sein Werk zum Anschauen aufhängen.

