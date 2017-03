Gediegen, aber dunkel Wir erinnern an Gebäude und Menschen aus Zittau, die jeder kennt, die aber nicht mehr da sind. Diesmal: Stadt Rumburg.

Das Hotel Stadt Rumburg auf einer Postkarte. © privat Das Hotel Stadt Rumburg auf einer Postkarte.

2006 wurde das Gebäude als baufällig abgerissen.

Ganz in der Nähe des ehemaligen Hotels „Stadt Rumburg“ stand einst ein Tor. Alle, die aus westlicher Richtung nach Zittau wollten, mussten ab 1607 hier durch und Wegzoll bezahlen. Zittau hatte damals vier vor den Stadttoren stehende Endtore, die durch Palisaden miteinander verbunden waren. Das westlichste, Weberendtor genannt, stand in Höhe der Grasgasse (Rathenaustraße) auf der jetzigen Äußeren Weberstraße.

1703 wurde es abgebaut und in der Nähe der Tongasse wieder errichtet. Erst 1843 verschwand es ganz. Natürlich standen im Bereich der inneren Vorstadt viele Gastwirtschaften. Hier gab es nicht nur Speisen, Getränke und ein Nachtlager, auch für die Zug- und Reittiere standen Stallungen bereit.

Es ist zu vermuten, dass am Ort des späteren „Stadt Rumburg“ bereits ein Vorgängerbau stand. Alte Überlieferungen sagen leider nichts darüber aus. Johann Gottlob Seibt bemühte sich bereits 1853 um eine Bewirtschaftung an der heutigen Äußeren Weberstraße 23. Eine Gewerbeabgabe von 1872 bestätigt die Betreibung von Restaurant, Ausspanne, Beherbergung, Billardtisch und Kegelschub, denn ihm wurde auch der Einbau einer Kegelbahn gestattet.

1876 gab es mit Karl Robert Gruner einen neuen Besitzer der Schankwirtschaft, gefolgt von Ernst Emil Ender 1879 und Max Winkler 1911. Mit Karl Max Gebauer gab es später einen neuen Inhaber, der 1919 die Stehbierhalle gleich rechts neben dem Eingang vergrößerte. Ihm folgte der Gastwirt Karl Krusche ab 1928. Interessant ist, was damals auf den Konzessionsschreiben der Zittauer Stadtverwaltung stand: „Erlaubnisschein zur Betreibung einer Gastwirtschaft mit der Berechtigung, warme und kalte Speisen und Getränke sowie Wein, Branntwein und andere geistige Getränke zu verabreichen“.

Auf gleichem Grundstück betrieb Karl Krusche einen Pferde- und Viehhandel. Der Wirt war lange Zeit Inhaber des „Stadt Rumburg“, bot zum Beispiel 1938 in seinem Fremdenhof billigen Mittagstisch sowie preiswerte Übernachtungen und 1943 neben den Stallungen auch „Garagenplätze für Autos“ an. Auch während der DDR-Zeit wurde das nun Hotel genannte „Stadt Rumburg“ gern aufgesucht. In die Gaststube ging es vom Fußweg davor zwei Stufen hinab.

Im oberen Stockwerk lagen die recht preiswerten Gästezimmer. Auch die Kegelbahnen im Anbau wurden genutzt, alles hier recht gediegen, aber dunkel. Natürlich mussten die Kegel üblicherweise von Hand aufgestellt werden. Nach der Wende schlossen Hotel, Gaststätte und Kegelbahn. Das leere Gebäude verfiel und wurde schließlich 2006 abgerissen. Auf dieser Fläche entstand später der heutige Parkplatz.

