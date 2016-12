Gedenktafel für Glashütte

Karl-Heinz Melcher, Horst Fasold und Lutz Stucka (von links) vor der neuen Gedenktafel. © Joachim Rehle

Weißwasser. Sie ist die älteste Glashütte der Stadt und gilt als Keimzelle der Glasindustrie in Weißwasser: Die Gelsdorfhütte in der Forster Straße wurde 1877 eröffnet. Seit Donnerstag erinnert eine Gedenktafel vor dem mittlerweile ruinösen Hauptgebäude an den historisch wichtigen Ort.

Karl-Heinz Melcher, Vorsitzender der Denkmalkommission, enthüllte die Tafel im Beisein von Lutz Stucka und Horst Fasold. Stucka hatte im Rahmen seiner Tätigkeit als Ortschronist bei der Erstellung ebenso mitgearbeitet wie der Förderverein des Glasmuseums, der durch den Vorsitzenden, Horst Fasold, vertreten war. Die nächste Gedenktafel soll dann an den Neufert-Bau erinnern, kündigte Melcher an.

