Gedenktafel für alte Mühle Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wird das leerstehende Gebäude in Berthelsdorf abgerissen – daran soll weiter erinnert werden.

Das alte Mühlengebäude an der Hauptstraße 35 in Berthelsdorf vor dem Abriss durch die Stadt Herrnhut. © Steffen Gerhardt

Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wird die leerstehende Mühle in Berthelsdorf abgerissen. An ihrer Stelle will die Stadt Herrnhut eine Gedenktafel errichten. „Das Gebäude hat den Ort über Jahrhunderte geprägt“, erklärt Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste). Auch wenn die Mühle bald nicht mehr steht, soll sie nicht in Vergessenheit geraten. Das Gebäude an der Hauptstraße in Berthelsdorf ist seit Jahren baufällig und musste bereits notgesichert werden. Die Stadt hat er gekauft und will es abreißen lassen, um damit ein Nadelöhr an der Hauptstraße zu entschärfen. (SZ)

