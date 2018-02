Gedenktafel am Hirschgrund Der Gedenkstein war gestohlen worden. Nun sorgen Schwarz-Rote Bergsteiger und Freie Arbeiter Union Dresden für Ersatz.

Für diese entwendete Tafel wird derzeit Ersatz geschaffen. © Foto: SRB

Kurort Rathen. Die Schwarz-Roten Bergsteiger (SRB) und Mitglieder der Freien Arbeiter Union (FAU) aus Dresden fertigen derzeit einen Ersatzstein für die Gedenktafel am Hirschgrund bei Kurort Rathen an. Laut SRB ist die Tafel im Dezember 2017 gestohlen worden. Sie war 1968 von der FDJ aufgestellt worden und verwies auf ein Treffen hauptsächlich kommunistischer Bergsteiger der Vereinigten Kletterabteilung (VKA) am Gipfel des Hirschgrundkegels. Dort sollen die Rettung bedrohter Menschen und der Schmuggel antifaschistischer Literatur über die Grenze geplant worden sein.

Bereits in der Vergangenheit waren solche Gedenktafeln in der Sächsischen Schweiz beschädigt oder entfernt worden. Außerdem, so der SRB, sind viele Tafeln fehlerhaft oder es wird gar nicht auf Orte, an den NS-Verbrechen stattfanden, hingewiesen. Es sei nötig, dass ein Umdenken stattfindet und Gemeinden sich aktiv mit Forschern beraten, um neue Gedenkzeichen zu schaffen. (SZ)

