Gedenkspur braucht frische Farbe Vom Sonnenstein bis in Pirnas Innenstadt erinnern farbige Kreuze an die Tausenden Menschen, die 1940 und 1941 Opfer „Euthanasie“ wurden.

Vor drei Jahren halfen Landtagskandidaten kurz vor der Wahl, die verblasste Gedenkspur in Pirna zu erneuern. © Daniel Förster

Die Aktion Zivilcourage und die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein laden ein, am 10. uni die farbigen Kreuze zum Gedenken an die Opfer der sogenannten Krankenmorde zu erneuern.

Startpunkt ist 11 Uhr an der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein. Dort wird es eine kostenlose Führung geben, die die Hintergründe der nationalsozialistischen „Euthanasie“ darstellt und die Spuren der Verbrechen an ihrem historischen Ort zeigt. Im Anschluss um 12 Uhr startet die Gruppe an der Gedenkstätte, um ein Stück der Spur aus bunten Kreuzen auf dem Pirnaer Straßenpflaster wieder sichtbar zu machen.

Die Gedenkspur entstand im Jahr 2002 nach einem Konzept des Pirnaer Künstlers Christoph Hampel. Jedes Kreuz der Gedenkspur erinnert an einen der mindestens 14 751 Menschen, die in der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein in den Jahren 1940 und 1941 ermordet wurden. Die Teilnahme ist kostenfrei. (SZ)

