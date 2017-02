Gedenkort verlegt Die Trauernden haben die für Philipp W. aufgestellten Kerzen umgeräumt. Nun wird an alter Wirkungsstätte an ihn erinnert.

Ohne Philipp W. wäre das „Fitti“, wo die Kampfsportler des Vereins Ironsports trainieren, heute nicht so gut in Schuss. Nun wird dort an ihn erinnert. © André Schulze

Die Anteilnahme nach dem Tod des 24-jährigen Philipp W. ist in seiner Heimatstadt Niesky gewaltig gewesen. Die Polizei hat bei der spontanen Gedenkveranstaltung am Dienstagabend auf dem Zinzendorfplatz sogar rund 350 Besucher gezählt. Umso größer ist die Überraschung bei einigen gewesen, dass die vor der Bibliothek aufgestellten Kerzen am Donnerstagmorgen plötzlich verschwunden waren. „Warum darf eine solch spontan eingerichtete Stelle nicht ein paar Wochen stehen bleiben und wird abgebaut?“, fragte nicht nur Nutzer Bert Günther via Facebook öffentlich.

Auch im Nieskyer Rathaus haben sich Bürger erkundigt, warum die Blumen, Bilder und Kerzen nicht mehr da sind. Die Stadtverwaltung ist für den Umzug nicht verantwortlich. „Das hat keinen gestört“, sagt Ordnungsamtsleiterin Simone Sturm. Man habe intern sogar die Bauhofmitarbeiter darauf hingewiesen, sensibel mit dem Thema umzugehen. Von Anfang an habe sich die Stadt bemüht, die private Initiative zu unterstützen, erzählt Simone Sturm.

Die Trauernden haben offenbar selbst entschieden, den Gedenkort in die Käthe-Kollwitz-Straße vor die Turnhalle des Kampfsportvereins Ironsports zu verlegen. Dort hatte sich Philipp W. zu Lebzeiten sehr engagiert und viele Freunde. Schon kurz nach Bekanntwerden seines tragischen Todes haben die Vereinsmitglieder via Facebook ihrer Trauer Ausdruck verliehen und in Gedenken an den Getöteten einen grafischen Nachruf veröffentlicht.

Die Polizei hat am Montagabend den Leichnam des 24-Jährigen in einer Görlitzer Plattenbauwohnung in der Stauffenbergstraße gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 33-jährigen festgenommenen Tatverdächtigen und seiner 24-jährigen Komplizin vor, den jungen Nieskyer getötet zu haben, um in Besitz seiner Geldkarte und seines Autos zu gelangen. Beide Beschuldigte sollen der Polizei bereits wegen Drogendelikten bekannt sein. Die Staatsanwaltschaft hat bereits bestätigt, dass der Getöte die beiden Tatverdächtigen gekannt haben soll.

Die Obduktionsergebnisse liegen noch nicht vor. Damit ist auch noch nicht eindeutig geklärt, wann und woran der Nieskyer gestorben ist. Am 9. Februar hatte ihn sein Vater bei der Polizei als vermisst gemeldet. Anschließend haben Familie und Freunde mit Aushängen in Supermärkten und Aufrufen im Internet tagelang erfolglos nach ihm gesucht.

zur Startseite