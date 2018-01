Gedenkfeier am Ehrenhain

Hoyerswerda. Aus Anlass des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus rufen die Stadt Hoyerswerda, der Stadtverband der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten und die RAA Hoyerswerda / Ostsachsen e.V. zur Teilnahme an einer Gedenkstunde im Martin-Luther-King-Haus am 26. Januar um 13.00 Uhr und zur anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenhain auf. Die Gedenkstunde, anlässlich des 73. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz, wird mitgestaltet durch Schülerinnen und Schüler des Foucault-Gymnasiums. Redner wird in diesem Jahr Oberbürgermeister Stefan Skora sein. (red/US)

zur Startseite