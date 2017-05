Gedenkfahrt für getötete Radfahrer

An Ghostbikes, die für die Opfer an den Unfallstellen aufgestellt wurden, sind kurze Stopps geplant. © Rene Meinig

In diesem Jahr kam bereits ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben, im vergangenen Jahr waren es drei. Zu Ehren aller Opfer organisiert ein Team um Richard Bügel am 17. Mai die erste „Ride of Silence“ Gedenkfahrt in Dresden.

Die Radler treffen sich um 18.30 Uhr am Wiener Platz und fahren dann rund 20Kilometer durch Dresden. An sogenannten Ghostbikes, die für die Opfer an den Unfallstellen aufgestellt wurden, sind kurze Stopps geplant. „Jeder im Straßenverkehr tödlich verunfallte Mensch ist einer zu viel – wir machen deutlich, dass diese Menschen nicht nur eine Zahl in der Unfallstatistik sind“, so Bügel. (SZ/awe)

